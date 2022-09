A pesar de la rivalidad que existe entre los dos equipos, Millonarios y Junior jamás se han enfrentado mano a mano en una final del fútbol colombiano, ni en la Liga ni en la Copa Colombia.

Por la reclasificación de la Copa, la llave empezará en el estadio Metropolitano, duelo pactado, según el calendario de DImayor, para el 28 de septiembre. El partido de vuelta se disputará en el estadio El Campín.



Inicialmente ese partido se jugaba el 5 de octubre, pero la Dimayor notificó que hizo algunas modificaciones.



Así, el partido de vuelta en Bogotá se jugará el 2 de noviembre.



"La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano – DIMAYOR, se permite comunicar a la opinión pública y los diferentes grupos de interés que con el fin de desarrollar las competencias en las mejores condiciones posibles, definimos las siguientes modificaciones en las programaciones de la fecha 17 por la Liga BetPlay DIMAYOR II -2022 y la final de la Copa BetPlay DIMAYOR 2022".



"Los cambios corresponden a motivos de fuerza mayor, debido a la falta de disponibilidad de estadios por los diferentes eventos culturales que se vienen desarrollando en las ciudades donde ofician en condición de local los clubes", dice la Dimayor.

Programación

COPA BETPLAY DIMAYOR 2022

FINAL

PARTIDO DE IDA



28 de septiembre

Junior FC vs Millonarios FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+



PARTIDO DE VUELTA



2 de noviembre

Millonarios FC vs Junior FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+





Además, se conoció el nuevo horarios del clásico capitalino entre Santa fe y Millonarios, de la fecha 17.



LIGA BETPLAY DIMAYOR II-2022

TODOS CONTRA TODOS

FECHA 17



6 de octubre

Independiente Santa Fe vs Millonarios FC

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+

