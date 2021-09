Millonarios venció al Huila y sigue con paso firme

Millonarios no tuvo rival y se aprovechó de un Huila que no hace una buena campaña, le ganó 1-3 y sigue de segundo en la tabla de posiciones, escoltando a Nacional.

A media máquina, los dirigidos por Alberto Gamero dieron buena cuenta de un conjunto ‘opita’ que tiene como meta salvarse del descenso, pero esa asignatura la va perdiendo hasta el momento.



El elenco bogotano salió a comerse a su rival y muy temprano se fue arriba en el marcador. Corría el minuto nueve de la parte inicial, cuando Hárrison Mojica anotó el primer tanto.



No habían pasado más de 11 minutos después del 1-0, cuando Andrés Román, con un remate desde fuera del área, anotó el 20, que le dio tranquilidad al cuadro azul.



Huila trató de reaccionar, pero la verdad tuvo pocas opciones de anotar. Salió de atrás, se sacudió e impidió que Millos llegara a su arco y aumentara el marcador, pero poco fue el peligro que llevó.



La primera parte terminó con los tres puntos para el local, un Huila tratando de hacer lo mejor posible, saliendo del fondo e impidieron un marcador más abultado.

Millonarios vs. Huila. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO



Daniel Giraldo fue el eje del ganador, llevó los hilos de un Millonarios que no le pierde pisada a Nacional, que cabalga el torneo.



Todo indicaba que era goleada, pero no fue así. Huila mejoró y Millonarios se conformó con la victoria.



La segunda parte fue parecida a la primera. Un Millonarios que tomó las cosas con calma, dejando que el tiempo trascurriera y acelerando cuando más le convenía.



Huila ideó la forma de pararlo, de no dejarlo jugar, impidiendo un marcador más abultado, que sería catastrófico.



Y a cuatro minutos del final, Bryan Moreno anotó el descuento de los huilenses, un 1-2 que no se esperaba. Millonarios siempre tuvo el 3-0 más cerca, pero el fútbol es así.



Sin embargo, dos minutos más tarde, Elvis Perlaza, con un golazo, al ángulo, dejó el 1-3 definitivo, tres puntos para Millos que sigue al acecho.



Deportes