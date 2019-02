Millonarios tiene un nuevo reto en El Campín: enfrenta a Huila

Millonarios, con la salida de Ayron del Valle al Querétaro, de México, perdió una cuota importante de gol para la temporada 2019. El club aún busca refuerzos para el ataque, pero uno de los jugadores que llegó, Juan David Pérez, hasta ahora ha cumplido, con dos tantos en tres partidos. Este sábado será seguramente titular el equipo en el bogotano frente al Huila (3:15 p. m.). Estas son las opciones que ofrece Pérez.

¡Mañana todos a El Campín por los 3 puntos frente al Huila! 🏟😁🔵⚪️ Adquiere tus entradas en puntos @TuBoletaNews, al 5936300 y en https://t.co/zzuP2Q3GAx 🎫 Recuerda que tenemos Mobile Ticket y E-Ticket. 📱👈Ⓜ️⚽️ #Volveremos pic.twitter.com/SY78oT5PJx — Millonarios FC (@MillosFCoficial) 15 de febrero de 2019

1 Como segundo delantero: Acompañante de Ovelar

En el esquema que planteó el DT Jorge Luis Pinto en la primera fecha, frente a Envigado, el paraguayo Roberto Ovelar aparecía, en el papel, como hombre en punta, mientras que Juan David Pérez podía actuar por la banda, pero pisando el área. Ese día marcó gol. La lesión de Ovelar cambió los planes posteriormente.





2 Extremo por la derecha: En busca de desborde

En el partido contra Once Caldas, en Manizales, Pinto jugó con dos volantes de primera línea, dos extremos (uno de ellos, Pérez, tirado a la derecha), un enganche y un delantero, Fabián González Lasso. Millonarios tuvo un aceptable desempeño en el primer tiempo, pero no pudo anotar.





3 Como único delantero: Una opción que no ha usado

A pesar de no ser un delantero de gran talla (mide 1,78 metros), Pérez, en los equipos en que ha actuado en el fútbol colombiano, también demostró que tiene capacidad para jugar como único hombre en punta. Así lo hizo al comienzo de su carrera en Boyacá Chicó y también en algunos partidos con el Medellín.

Atlético Huila quiere sorprender a Millonarios.

La inclusión del delantero antioqueño Jorge Aguirre en la lista de viajeros, es la novedad más importante que presenta el cuadro opita de cara al compromiso de este sábado en el Campin frente al cuadro embajador, en juego correspondiente a la quinta fecha de la Liga Águila que lidera Cúcuta Deportivo.



“No va ser un partido fácil porque Millonarios es un equipo con mucha dinámica en el medio campo y con hombres que manejan muy bien la pelota. No será fácil, pero debemos tratar de quitarles la pelota, porque menos nos vamos a desgastar y será más fácil tratar de desarrollar nuestro juego” Sostuvo el delantero paisa que llegó facilitado por Santa Fe y que se convierte en el refuerzo más importante del equipo del profesor Dayron Pérez.



Por su parte el golero Aldair Quintana reconoce que sería muy bonito en un estadio como el Campin sumar de a tres y mucho más frente a un rival como Millonarios.



“Se nos han escapado puntos valiosos en casa frente a Unión y Nacional y por ello el déficit que hoy tenemos en la tabla, por eso debemos hacer un partido muy inteligente para tratar de recuperar por fuera lo que se nos ha escapado en casa. No puede uno desconocer las virtudes de un equipo como Millonarios, pero veo un equipo como el nuestro que está creciendo fecha tras fecha y por eso llegamos motivados Bogotá pensando en un buen resultado” Indicó el arquero Tolimense que cada día se consolida más en el pórtico del Huila.



Para el técnico Dayron Pérez, va ser fundamental frente a un rival como Millonarios, mantener el rendimiento de las partes finales de los partidos frente a Cali y Nacional.



“Debemos darle continuidad al fútbol a lo largo de los noventa minutos, porque nos ha dejado muy contentos los cierres de los partidos de las dos últimas fechas, pero ese trabajo debemos mantenerlo y en la medida en que lo logremos el rendimiento colectivo del equipo será mejor” Ratificó el técnico al servicio del Huila.

Alineaciones probables

Millonarios: Wuilker Fariñez; Jair Palacios, Matías de los Santos, Luis Payares, Felipe Banguero; Jhon Duque, Felipe Jaramillo; Juan David Pérez, Santiago Montoya, David Mackallister Silva; Roberto Ovelar.



Atlético Huila: Aldair Quintana; Elacio Córdoba, Víctor Moreno, Luis Felipe Cardoza, Tomás Maya; Kevin Agudelo; Andrés Amaya, Diego Barreto, Michael Ordoñez, Hernán Hechalar; Cristian Cangá.







DEPORTES





JOSÉ DIEGO CARDOZA SANCHEZ

Para EL TIEMPO

Neiva

En twitter: @jdiegocardoza