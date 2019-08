Tripleta, errores y penaltis en triunfo de Millonarios sobre Equidad

Si no es porque el técnico Jorge Luis Pinto esta vez decidió dejar el partido completo al costarricense José Guillermo Ortiz y el tico respondió a la confianza con tres anotaciones, Millonarios pudo haber vivido otra jornada dolorosa en El Campín, como le pasó el miércoles en la Copa Colombia frente al Medellín. El esfuerzo de Ortiz, esta vez, tuvo premio: fue triunfo azul 3-2 frente a Equidad.

Millonarios no debió haber pasado tantos trabajos frente a un equipo que puso una nómina alterna, pensando en el partido del martes contra Atlético Mineiro en los cuartos de final de la Copa Suramericana. Es más, no es que Equidad lo haya atacado mucho. Pero cada vez que los visitantes levantaron la pelota, los 8.156 hinchas azules que llegaron a El Campín este sábado comenzaban a sufrir. Un problema que ya vivieron tres días atrás y que les costó la eliminación de la Copa Colombia.



Desde un comienzo, Millonarios mostró intenciones de llevarse por delante a Equidad. A los dos minutos, una pésima devolución de Andrés Murillo dejó a Ortiz mano a mano con el portero Cristian Bonilla, pero el costarricense no supo resolver y remató al cuerpo del guardameta. Y a los 22, Murillo derribó a Ortiz en el área. Penalti claro que Felipe Jaramillo falló no una, sino dos veces. En el primero, Bonilla atajó pero se adelantó. Y el segundo cobro lo tiró afuera.



Para completar, el línea de oriental, Hélbert Linares, hizo equivocar al juez Andrés Rojas al quitarle a Millonarios una jugada de gol válida: Hansel Zapata, según el asistente, estaba adelantado. La realidad era que estaba detrás de la línea del balón.



Finalmente, Ortiz logró poner en ventaja a Millos a los 31 minutos. Felipe Banguero pasó al ataque y tiró un pase al centro del área, donde el tico anticipó a los centrales y tocó con el borde externo de su pie derecho. .

Millonarios era superior y trató de sacar más ventaja. Lo consiguió a los siete minutos del segundo tiempo, otra vez, gracias a Ortiz, que recibió en el área una habilitación de Hansel Zapata, giró y volvió a rematar con borde externo. El costarricense mostró que en las 18 es muy recursivo.



Cuando el partido estaba más tranquilo, a Millonarios le volvieron a marcar un gol de cabeza. Falló Banguero, que dejó levantar un balón desde la derecha. El centro de Diego Gómez agarró mal parado a Deivy Balanta y bien ubicado a Carlos Peralta, que descontó a los 13 minutos.

La que parecía la tranquilidad para Millonarios llegó en el minuto 40 del segundo tiempo, cuando Mackálister Silva mandó un globo al punto penalti y allá llegó Ortiz para rematar de cabeza y anotar el 3-1.

¿Partido resuelto? Para nada. Equidad volvió a inquietar con un balón aéreo, dos minutos después de que Ortiz completó la tripleta. El cobro de Matías Mier volvió a tomar a Balanta perdiendo la marca y a John García listo para rematar de cabeza, en un balón que pasó por entre las piernas de Wuilker Faríñez.



La victoria deja a Millonarios con 13 puntos en la tabla de posiciones, una cifra que, en el peor de los casos, lo haría perder la punta de la Liga por diferencia de goles. El botín en puntos es bueno y la aparición de un goleador no deja de dar tranquilidad a los hinchas azules. Pero los errores defensivos siguen siendo repetidos y graves, a pesar de que Pinto ha probado con cuatro parejas de centrales distintas: Paz-Moreno, Rambal-Paz, Rambal-Balanta y este sábado, tras la lesión de Rambal, Balanta-Vega. Para revisar con mucho cuidado.

Millonarios 3, Equidad 2

Millonarios: Wuilker Faríñez (6); Andrés Román (6), Deivy Balanta (4), Álex Rambal (5), Felipe Banguero (6); Jhon Duque (6), Felipe Jaramillo (5), Óscar Barreto (7), Juan Camilo Salazar (5), Hansel Zapata (5) y José Guillermo Ortiz (9). DT: Jorge Luis Pinto.



Equidad: Cristian Bonilla (6); Joan Castro (5), John García (6), Andrés Murillo (4) y Andrés Correa (5); Juan Alejandro Mahecha (5), Jhan Carlos Cuero (5), Gastón Poncet (4), Jesús González (5), Matías Mier (6), y Carlos Peralta (6). DT: Humberto Sierra.



Partido: aceptable:



Cambios en Millonarios: David Mackálister Silva (6) por Salazar (12 ST), Stiven Vega por Rambal (16 ST) y Juan David Pérez por Barreto (24 ST).



Cambios en Equidad: Diego Gómez (6) por Poncet (1 ST), Brayner de Alba (5) por Cuero (1 ST) y Néyder Barona por González (21 ST).



Goles de Millonarios: Ortiz (32 PT, 7 y 40 ST). Goles de Equidad: Peralta (13 ST) y García (42 ST).



Amonestados: Román (Millonarios), Bonilla, Mahecha (Equidad). Expulsados: no hubo.



Detalle: Jaramillo desvió un penalti (24 PT).



Figura: José Guillermo Ortiz (9).



Estadio: El Campín. Asistencia: 8.156 espectadores. Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Andrés Rojas (6).



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc