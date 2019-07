Millonarios, en deuda y muy flojo: perdió con Envigado

Hay una vieja frase popular que dice: “Desde el desayuno se sabe cómo es el almuerzo”. Ya Millonarios, en la pretemporada, había dado muestras preocupantes de involución con respecto al equipo que terminó jugando en el primer semestre. Y los problemas los ratificó en el primer partido oficial del campeonato, en el que defendió mal, atacó sin orden y terminó perdiendo 1-2 con Envigado, a pesar de haber jugado más de media hora con uno más que su rival. Los 10.620 espectadores que llegaron a El Campín debieron haber salido muy preocupados.

Del equipo que peleó título en el primer semestre y se desinfló en el último partido, ya no están Christian Marrugo ni Roberto Ovelar. Matías de los Santos no fue inscrito y seguramente se irá a Argentina, a Vélez Sársfield. Y Wuilker Faríñez, que se recupera de una lesión muscular, vio el partido desde la tribuna.



Millos contrató poco: llegó un arquero, Jefersson Martínez; un central, José Luis Moreno, un extremo, Hansel Zapata, y volvió Cristian Arango desde Portugal. Salvo este último, todos jugaron ayer, y no tuvieron un buen balance.



El arquero y el zaguero están comprometidos en el primer gol, anotado por Wilmar Jordán a los 15 minutos: Moreno perdió un balón saliendo de su zona y Martínez salió sin decisión a cortarle el paso al delantero. Zapata se vio ansioso y pegó una patada para tarjeta amarilla al comienzo del segundo tiempo que bien pudo ser roja.



Envigado llegó poco, pero fue efectivo. Anotó un segundo gol gracias a un tiro libre cobrado por un exjugador azul, Alexis Zapata, que se desvió en el codo de Mackálister Silva y desubicó a Martínez. Y después, solo hizo un remate al arco en el resto del partido.



Millonarios, en cambio, intentó llevarse por delante al rival, pero sin orden. Moreno pagó el error del primer tanto en contra con el del descuento, a los 45, cuando le metió el pie a un pase de Mackálister Silva.



Y luego, más con ganas que otra cosa, hizo figura al portero Santiago Londoño, que tuvo tres atajadas importantes, una, un doble remate de Fabián González Lasso, a quemarropa, y luego, un tiro de media distancia de Silva.



“Me pareció más complicada la de las dos atajadas seguidas, por que es puro reflejo. Vinimos a buscar, a sumar y gracias a Dios pudimos conseguir la victoria”, dijo Londoño en la zona mixta, al final del partido.



Millos no le sacó ningún beneficio al hecho de jugar con uno más en la última media hora, luego de una tarjeta roja algo exagerada que le sacó a Cristian Arrieta, por una pierna arriba a César Carrillo que pudo resolver con una amarilla. El técnico Jorge Luis Pinto intento resolver con los mismos suplentes que tenía en el primer semestre: Omar Bertel, Elíser Quiñones y Carlos López, este último, que antes jugaba muy poco. Es lo que hay.



Desde el desayuno se sabe cómo es el almuerzo, dicen en la calle. Y Millonarios, por lo visto en la pretemporada y en el primer partido de la Liga, va a sufrir si no consigue algún otro refuerzo en lo que falta para cerrar el libro de pases. Está en deuda.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc