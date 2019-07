Jorge Luis Pinto confirmó la partida de un referente de Millonarios

Jorge Luis Pinto reconoció que a Millonarios le faltó definición en la derrota 1-2 frente a Envigado, y además confirmó que una de las figuras del equipo dejará la institución. Sin embargo, dijo que no estaba preocupado por lo que mostraron los azules en la primera presentación.

Pinto confirmó que el uruguayo Matías de los Santos dejará el club (se va a préstamo a Vélez Sársfield), y anunció que este lunes podría anunciarse su reemplazo. Esto dijo el técnico en rueda de prensa.



Los que llegan y los que se van. "Lo de los centrales se clarifica mañana (lunes). Se confirmó la ida de Matías, tenemos que traer otro y posiblemente mañana (lunes) el club pueda comunicar quién es, es un jugador del fútbol colombiano con experiencia que estamos evaluando. (Juan Camilo) Salazar va a venir. Y estamos mirando otra opción. Pero no entremos en el desespero".



Los debutantes. "(José Luis) Moreno no tuvo riesgo defensivo, por dos pelotas no podemos valorar a Moreno porque el contrario no atacó. Hansel (Zapata) está encontrando su fútbol, hoy de pronto no es como para hacer una evaluación, ni para mal ni para bien. Con Jefersson (Martínez), igual: tres opciones de gol sorpresivas, el primer gol pudo haber achicado un poco, el segundo un desvío inoportuno, de resto no tuvo trabajo".



La derrota en casa. "A mí es al primero que le duele no ganar los 3 puntos. Estaría preocupado si no hubiéramos generado opciones, pero tuvimos el balón y creamos todo el tiempo, tenemos que trabajar en la definición".



El panorama. "No podemos entrar en el desespero por un partido, eso me ha enseñado el fútbol, sé que nos falta generación y concretar , eso se gana con trabajo, repetición y partidos".



