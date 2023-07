Millonarios deja atrás la celebración de su estrella 16 y comienza hoy un nuevo camino. Visita al Deportivo Pasto en el estadio Libertad, en la primera fecha de una Liga que, seguramente, querrán pelear, pero que, al menos en la nómina, parece ser de transición hacia el 2024, cuando tendrá el reto de superar la fase de grupos de la Copa Libertadores.



En las tres semanas que pasaron desde que le ganaron la final a Nacional, no ha sido mucho el tiempo de descanso. Cuatro días después de la definición del título contra Nacional, quedó eliminado de la Copa Sudamericana. Y en la semana siguiente, venció a los verdes en Fort Lauderdale.

Millonarios debuta en el torneo del segundo semestre

Celebración de Millonarios tras derrotar al Deportivo Pasto. Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO

¿Novedades? Muy pocas. Hasta ahora, no ha llegado una sola cara nueva a Millonarios, y todo indica que así seguirá el tema por el resto del semestre, a no ser que aparezca una posibilidad muy atractiva. Como el fallido intento de contratar a Radamel Falcao García o el ofrecimiento que le hicieron a Millos para llevar a Yerson Candelo, que por el momento no prosperó.



“Acá nunca se ha pensado que no se va a reforzar el equipo. Lo que siempre digo es que no voy a desesperarme en traer por traer. Lo dije desde que llegué. Tengo una camada de jugadores a los que conozco, me gustan y no han tenido oportunidad. ¿Cómo van adquiriendo experiencia y jerarquía? Jugando partidos”, dijo el DT Alberto Gamero a 'El VBar Caracol'.



Hay bajas: Israel Alba ya fue presentado como nuevo jugador del Deportivo Pasto y Luis Carlos Ruiz terminó su contrato. La otra salida estaba cantada: Óscar Cortés fue presentado ayer como nuevo jugador del Lens, de Francia. El joven extremo, de 20 años, espera ganarse un puesto para jugar con ese equipo la Liga de Campeones, tras el segundo lugar que obtuvo el club en la Ligue 1, detrás del Paris Saint-Germain.



Para el primer partido (8:30 p. m., con señal de Win Sports +), no viajaron Elvis Perlaza, suspendido, ni Ómar Bertel, ni Daniel Giraldo. Y hay otro debutante en convocatoria, Sander Navarro, lateral derecho. Millos le apuesta a lo que sigue saliendo de su cantera.

