Millonarios se ilusiona. Cómo no: el cuadrangular semifinal, hasta ahora, ha sido muy bueno y la posibilidad de pelear por la estrella de junio es más que real. Muchos le reconocen su buen juego y la clasificación está a un pasito. Podría ser, incluso, a solo 90 minutos.

Este domingo, Alberto Gamero vuelve a tierra conocida: Tunja, la ciudad en la que logró sus primeros éxitos como director técnico, para enfrentar al Boyacá Chicó, al que le dio su única estrella, en 2008. Un triunfo o un empate en el estadio La Independencia, de Tunja, meterá a Millonarios en la gran final de la Liga.

A evitar sustos

Millonarios no quiere sustos. Hay uno reciente, seis meses atrás, cuando llegó a la última fecha dependiendo de sí mismo para clasificar a la final: no pudo ganarle a Santa Fe (apenas logró un empate agónico, como para salvar el honor) y vio cómo Deportivo Pereira pasó de largo y celebró la primera estrella de su historia.



Tampoco quiere repetir la historia de hace un año, cuando terminó de primero en la fase todos contra todos y terminó eliminado faltando una fecha, al no poderles ganar ni marcar goles a Junior y a Nacional, en El Campín. O la del segundo semestre de 2021, cuando una mala racha en los penaltis lo dejó sin final.

Alberto Gamero Foto: Mauricio Dueñas. Efe



Millonarios ha venido ganando mucha madurez. Empezando por el propio técnico, que ha tenido que hacer modificaciones a su forma de jugar, algunas obligadas por las bajas sobre la marcha, como las de Carlos Andrés Gómez y Daniel Ruiz, transferidos poco antes de comenzar el semestre. Y otras, para que su equipo, aunque fuera menos vistoso, se volviera mucho más práctico.



El Millos de los fuegos artificiales, el que adormecía a los rivales a punta de toque antes de fulminarlo, aún aparece a veces. Pero el de ahora da muestras de una gran efectividad. Este equipo aprendió a jugar de otra manera, a tener otras variantes en otros momentos de la ya larga campaña de Alberto Gamero, que completa tres años y medio al frente del equipo.



Un dato que muestra el cambio del estilo de juego y la practicidad de Millonarios en la cancha es este: de los ocho clasificados, solamente uno, Boyacá Chicó, su rival de hoy, tiene menos remates al arco; los azules tienen 99, contra, por ejemplo, 128 de Alianza Petrolera, 118 de Águilas Doradas (sin contar el juego de anoche), 112 de Nacional, 110 de Pasto, 106 de América y 105 del Medellín. Los ajedrezados tienen 78. Incluso, hubo equipos eliminados que patearon más al arco que Millos, como Santa Fe (117) y Tolima (100).



Millonarios ha hecho gala de su contundencia: es el equipo más goleador del campeonato, con 36 anotaciones (sin contar el Pasto vs. Águilas Doradas de anoche), y sin depender de un solo jugador: 15 jugadores han marcado al menos un tanto. Incluso, Millonarios tuvo que jugar sin mejor goleador promedio, Óscar Cortés, durante el remate del todos contra todos y el comienzo de los cuadrangulares, por su convocatoria a la Selección.

Jóvenes con proyección

Ese tema, el de las bajas, ya le había traído problemas a Millonarios en semestres anteriores y esta vez, Gamero parece haberle encontrado solución, más allá de la derrota contra América Mineiro el martes, que sembró algunas dudas. El técnico, sin embargo, está tranquilo.



“Me parece que el equipo tuvo personalidad, tuvo criterio, lo intentó con esa posesión de balón, pero no logramos anotar. Cometimos errores atrás y nos los cobraron. Hay la tranquilidad de que los muchachos que entraron respondieron ante un equipo que no quiso regalar nada y tal vez merecimos más. Pero esto no es de merecimiento, ellos hicieron dos. Hubo muchas cosas buenas, un equipo relativamente joven y con mucha personalidad”, explicó Gamero ese día.



Prácticamente, todos los titulares de Millos han tenido que parar por alguna lesión, aunque ninguna fue de gravedad. El partido de este domingo no fue la excepción y Mackalister Silva, Andrés Llinás y Luis Paredes verán el juego desde Bogotá.

¡De Boyacá en los campos! 🚍🔵⚽️🔝



Este es el grupo de jugadores que en este momento viaja hacia Tunja para buscar el tiquete a la Gran Final.



¡VAMOS MILLONARIOS! 💙🔥 pic.twitter.com/eMXyfwc93S — Millonarios FC (@MillosFCoficial) June 10, 2023



Gamero ha hecho una buena gestión de nómina y no le ha temblado la mano para darles juego a los nuevos. Ha utilizado 35 jugadores y seis de ellos son debutantes. Beckham Castro y Paredes ya tuvieron oportunidades como titulares en el remate. Por todo eso, Millonarios se ilusiona. Solo le falta un punto para la final.

José Orlando Ascencio

Subeditor de deportes de EL TIEMPO

@josasc