Deportivo Cali logró superar el golpe inicial y le dio vuelta al partido contra Millonarios, para quedar bien encaminado hacia las semifinales de la Liga Femenina 2022.

El actual campeón del torneo se impuso 1-2 en El Campín y ahora deberá sostener esa ventaja el martes en Palmaseca para seguir en busca de su segundo título.

Millonarios le metió un susto al campeón de entrada



El partido fue bastante parejo en los primeros minutos del partido. Pero en el minuto 5, Millonarios jugó en largo con Lisseth Moreno, la mediocampista avanzó varios metros y tiró un centro al área en el que Viviana Múnera se anticipó a la defensora rival, para marcar el 1-0 parcial.



Las azucareras trataron de reaccionar, pero les faltó profundidad en los avances en el ataque, sin poder encontrar a Linda Caicedo, Farlyn Caicedo e Ingrid Guerra. Las albiazules por su lado seguían explotando el costado izquierdo con una buena participación de Moreno e Ivonne Chacón, poniendo en problemas en varias ocasiones a las visitantes.



A los 25, Cali ejecutó un tiro de esquina con Gisela Pino, Lizeth Ocampo no pudo controlar la pelota de primera y Farlyn Caicedo aprovechó el rebote de su compañera para anotar el 1-1.



Las azucareras tomaron el control del partido en el segundo tiempo: a los 13, Linda Caicedo se fue de frente al arco con un balón que no pudo controlar Lorena Alonso y venció a la portera Maryory Sánchez para conseguir el 1-2 definitivo.



El juego de vuelta que será el próximo miércoles 17 de mayo a las 3:00 de la tarde, en el estadio del Deportivo Cali en Palmaseca.



La programación de los otros partidos de cuartos de final



Este domingo se jugarán los otros tres partidos de ida de los cuartos de final: a las 11 a. m., Pereira vs. Medellín; a las 3 p. m., Llaneros vs. Santa Fe, y a las 5 p. m., Junior vs. América. El primero se verá por el Win básico y los otros dos, por Win Sports +.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15