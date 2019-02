Millos busca su segundo triunfo: juega contra Bucaramanga en El Campín

Millonarios, luego de empezar la Liga con dos encuentros de visitante (contra Envigado, con victoria de 0-1, y Once Caldas, con derrota de 1-0), hará su debut oficial en Bogotá, este año, contra Atlético Bucaramanga (7:30 p. m., TV de Win Sports), y su principal meta será volver a hacer de El Campín un fortín.

En la Liga pasada pasado, Millonarios solo pudo ganar uno de los diez encuentros que disputó en su casa, todo un antirrécord que derivó en la eliminación y la salida del entrenador argentino Miguel Ángel Russo.



Ahora, bajo la dirección de Jorge Luis Pinto, Millonarios buscará asegurar la mayor cantidad de puntos posibles en casa. Sin embargo, para ello deberá hacer los goles que no ha anotado en las dos primeras fechas, sobre todo en el juego contra Once Caldas, en Manizales, en el que la figura fue el arquero del rival y, además, se perdió el encuentro.

“Creíamos que teníamos el partido controlado, pero hubo una desatención y nos cobraron. Esperemos pasar la página rápido porque el domingo (hoy), en nuestra casa, tenemos que ganar”, dijo el lateral Felipe Banguero al término del partido pasado.



Tras la confirmación de la venta de Juan Camilo Salazar, a San Lorenzo, de Argentina, el jueves pasado, Millonarios completó la segunda salida en el frente de ataque, tras la salida del goleador Ayron del Valle. Todavía el club no ha confirmado si irá en busca de otro jugador para suplir esta baja.



El rival, Bucaramanga, llega con gran urgencia de sumar puntos ya que perdió los dos primeros partidos y ocupa la penúltima posición de la Liga. El equipo dirigido por Flabio Torres aún no se acopla, pero sigue sumando refuerzos, como el de Rafael Robayo, quien fue anunciado el jueves.

Bucaramanga y un duro reto en El Campín

Atlético Bucaramanga visita a Millonarios en la tercera fecha de la liga I – 2019. El onceno leopardo que no ha tenido un buen desempeño en el comienzo del campeonato, busca sumar frente a un rival difícil como el equipo embajador.



Las sesiones de entrenamiento realizadas durante la semana, evidenciaron un trabajo por líneas, pero centrando especial atención en la definición, siendo este un factor que no ha permitido anotar goles hasta el momento en el campeonato.



“Estamos trabajando para que el equipo tenga una idea futbolística, por el momento no se han dado las cosas en el frente de ataque pues no hemos sabido resolver. Millonarios es un rival tácticamente aplicado al cual hay que jugarle con seriedad y orden en cada una de las líneas”, expresó el director técnico de Atlético Bucaramanga Flabio Torres.



Ahora bien, una nueva cara tendrá el onceno leopardo y es la presencia en la plantilla del jugador Rafael Robayo, quien se suma como alternativa en el medio campo del conjunto leopardo.



“Llego con la intención de aportar mi trabajo profesional y futbolístico a una institución que me abrió las puertas, espero poder sumar y ayudar a mejorar la producción futbolística del equipo” conceptuó el jugador leopardo Rafael Robayo.



De otra parte, continua en recuperación el delantero Roque Caballero quien terminó con lesión muscular, después del partido en la primera fecha frente a Deportivo Cali. Otra de las variantes obligadas es la ausencia de Jeison Quiñones quien fue expulsado en el compromiso frente al Atlético Nacional. En este orden de ideas, un par de novedades tendría la formación titular de cara al compromiso con Millonarios.

Alineaciones probables

Millonarios: Wuilker Faríñez; Andrés Felipe Román, Matías de los Santos, Luis Payares, Felipe Banguero; Jhon Duque, Felipe Jaramillo; Juan David Pérez, Santiago Montoya, Oscar Barreto; Fabián González.

D.T.: Jorge Luis Pinto.



Atlético Bucaramanga: James Aguirre, Harold Gómez, Camilo Mancilla, Jonathan Ávila, Marvin Vallecilla, Alejandro Bernal, Rafael Robayo, Gabriel Gómez, Jhon Pérez, Sherman Cárdenas y Sergio Romero.

D.T.: Flabio Torres.







JULIÁN CARREÑO

Para EL TIEMPO

Bucaramanga.