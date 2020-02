Millonarios respira: volvió a ganar luego de 11 jornadas

En medio de un convulsionado arranque de temporada, que se hizo mucho más difícil por la goleada en Montería la semana pasada, Millonarios se tomó un respiro este sábado en El Campín y logró su primera victoria del semestre frente al primer candidato al descenso, Boyacá Chicó. Todavía quedan cosas por mejorar, pero al menos, ya se inauguró la casilla de partidos ganados en la tabla de la Liga…

La anunciada entrada de Diego Godoy a la formación titular significó un movimiento importante en el tablero de Millonarios: además del cambio obligado por el reglamento, que dejó por fuera al portero venezolano Wuilker Faríñez para mantener el cupo de extranjeros, Ayron del Valle quedó en el banco.



La ubicación inicial de los hombres de ataque, sin embargo, no le funcionó a Gamero: Godoy jugó por el centro y no se vio cómodo. Tampoco Mackálister Silva tirado a la izquierda, y mucho menos Hansel Zapata, a quien mandaron a la derecha cuando era de lo mejorcito de los primeros partidos por la otra banda.



Así las cosas, el partido fue bien diferente a los primeros que jugó Millos en lo que va de la Liga. Adelante, creó poco y nada en el primer tiempo: la única opción, un mano a mano de José Guillermo Ortiz con el portero Pablo Mina que resolvió a su favor el segundo. Y atrás no sufrió, no por el planteamiento de Gamero, sino porque Boyacá Chicó no atacó nunca.



Gamero, consciente de que un nuevo partido sin victorias sería un golpe gigante al ánimo y a su proceso, se la jugó toda: ya que Chicó no hacía daño, pues decidió sacar a un volante de marca, Stiven Vega. Del Valle entró a jugar por una banda, Zapata se quedó en la otra, en la mitad se juntaron Godoy y Silva y Ortiz quedó arriba en punta.



Fueron los mejores minutos de Millonarios. Y así llegó el gol, tras un gran pase de Godoy y una muy buena definición de Del Valle, a los 13 de la segunda etapa.



La debilidad de Chicó hizo que Millonarios se viera cada vez más cerca del segundo gol, que llegó después de la salida de Godoy, quien se fue golpeado. Su reemplazo, Cristian Arango, sacó un zapatazo desde afuera del área para poner el balón en un ángulo, anotar el 2-0 y darle, por fin, un poco de tranquilidad a Millos tras un comienzo de Liga lleno de inconvenientes.



Boyacá Chicó se animó tarde a atacar. Ya tenía dos goles adentro… Le alcanzó para descontar en el único remate al arco que hizo en el segundo tiempo, cuando Nelino Tapia aprovechó un buen pase de Bryan Urueña y un mal cierre de Breiner Paz, que dejó pasar la pelota.



Resultó un gol apenas para la anécdota. A Millonarios le sigue faltando. Pero al menos ya tiene una victoria en el semestre, que lo pone ahora a pensar en el juego de vuelta contra Always Ready en la Copa Suramericana, pues el partido contra Cali, de la próxima jornada, fue aplazado para el 18 de marzo. Después vendrá el clásico contra Santa Fe. Pero esa será otra historia.

Millonarios 2, Boyacá Chicó 1

Millonarios: Jefersson Martínez (6); Elvis Perlaza (6), Breiner Paz (5), Juan Pablo Vargas (6), Ómar Bertel (6); Jhon Duque (6), Stiven Vega (6), Hansel Zapata (5), Diego Godoy (7), Mackálister Silva (6), y José Guillermo Ortiz (5). DT: Alberto Gamero.



Boyacá Chicó: Pablo Mina (6); Jordy Monroy (5), Jhonatan Muñoz (5), Juan Camilo Pérez (6), Jarol Martínez (5); Sebastián Lozano (5), Jhon González (5), Juan Camilo Vela (5), Nelino Tapia (6), Darío Castro (4), y Luis Páez (4). DT: Jhon Jaime Gómez.



Partido: regular.



Cambios en Millonarios: Ayron del Valle (7) por Vega (1 ST), Cristian Arango por Godoy (28 ST) y Juan Camilo García por Ortiz (45+2 ST).



Cambios en Boyacá Chicó: Mateo Palacios (5) por Castro (12 ST), Bryan Urueña por Vela (17 ST) y Jacobo Pimentel por Páez (29 ST).



Goles de Millonarios: Del Valle (13 ST) y Arango (37 ST). Gol de Boyacá Chicó: Tapia (45+1 ST).



Amonestados: Vargas, Zapata, Duque, Silva (Millonarios), Martínez, Sebastián Arango (en el banco), Pérez, Palacios (Boyacá Chicó). Expulsados: no hubo.



Figura: Diego Godoy (7).



Estadio: El Campín. Asistencia: 12.659 espectadores. Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Éder Vergara (7).



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc