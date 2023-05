Ocho días atrás, en Medellín, Álvaro Montero terminó señalado por un gol que le costó el empate a Millonarios en el Atanasio Girardot. Ahora, el portero se tomó revancha, y con creces: Millonarios venció a un muy buen Boyacá Chicó, que lo exigió al máximo y que si no fuera por el portero azul, a lo mejor se llevaba un premio. El trabajo de Montero y una gran definición de Leonardo Castro bastaron. El 1-0 deja a Millos como líder del cuadrangular B.

A Millonarios le costó meterse en el partido. Y en eso tiene mucho que ver el planteamiento del Boyacá Chicó, un equipo que jugó con valentía, que atacó, que hizo ver mal la zona de recuperación azul y que exigió al portero Álvaro Montero, que tuvo dos atajadas clave, además de una tercera de la que se hablará más adelante.



Millonarios mantuvo casi la misma nómina con la que estaba arrollando a Peñarol antes del aguacero que paró el partido el martes pasado, salvo la entrada de Larry Vásquez en lugar de Stiven Vega. Como Chicó lo estaba atacando, tenía espacios para jugar en largo y buscar alguna opción de gol.



A Millos le costaba llegar. Tuvo una clara a los tres minutos, en un balón que Romir Balanta perdió saliendo de su área y que Luis Paredes, tras un centro desde la izquierda, no supo concretar.

En el minuto 37, Millonarios volvió a dar muestras de un factor que se está volviendo común: no llega mucho, pero cuando lo hace, es absolutamente efectivo. La primera opción real al arco terminó en gol, en una jugada de toque que terminó con una habilitación de Beckham David Castro y un remate duro y arriba de Leonardo Castro, para el 1-0.

La atajada clave de Álvaro Montero antes de terminar el primer tiempo



Chicó tuvo la oportunidad de empatar antes de terminar el primer tiempo, luego de que el VAR detectara una mano de Jorge Arias en el área, cuando fue al piso a tratar de tapar un remate. Balanta cobró sin mucha fuerza y Montero se graduó de figura.



A pesar del penalti errado, Boyacá Chicó vio que podía seguir haciendo daño y los primeros 20 minutos del segundo tiempo fueron un sufrimiento para Millonarios, que intentó agarrar la pelota, sin éxito. Más bien, Montero volvió a tener trabajo extra, al atajar dos pelotas claras de gol del visitante.



Cuando los ajedrezados coqueteaban con el empate, el zaguero central Elkin Mosquera hizo una falta fuerte en la mitad de la cancha. Ya le habían sacado amarilla por una acción similar. Acabó expulsado, a los 17 de la segunda etapa.

Pero más allá de jugar con uno menos, Chicó no cambió de actitud, a pesar de que, por algunos minutos, se quedó sin referencia en ataque, porque el DT Mario García sacrificó a Michael Nike Gómez para rearmar su defensa con Galileo del Castillo. Luego volvió a ponerles trabajo a Andrés Llinás y a Juan Pablo Vargas con la entrada de Sebastián Colón.



Los dos equipos comenzaron a sentir el trajín de una cancha pesada. Incluso, mucho más Millonarios, que venía de nadar en medio de los charcos cuatro noches atrás en el mismo escenario. Pero Chicó también sufría con 10.



Gamero empezó a refrescar líneas. Primero, la defensa: Bertel por Arias y Vega por Vásquez. Luego, los extremos: Guerra por Paredes y Torres por Beckham. Y finalmente, 9 por 9, Uribe por Leo Castro.



Los cambios le sentaron a Millonarios, que logró tapar la banda izquierda de la defensa, por donde más le llegaba Chicó, y pero no pudo equilibrar el partido agarrando la pelota: el rival se la estaba manejando.



Cuando no se puede jugar bien, lo importante es no perder. Y si se puede sumar de a tres, mucho mejor. Millonarios encontró un premio a su efectividad y Boyacá Chicó se encontró una muralla llamada Álvaro Montero, que se tomó revancha una semana después.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

