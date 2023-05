Millonarios tendrá este sábado un partido clave en su idea de clasificar a la final de la Liga. Enfrenta en El Campín a Chicó (8:15 p. m. Win +), en la fecha 2 del cuadrangular B, en el que todos tienen un punto. El equipo azul viene de lograr un punto vital de visita al Medellín, así que su misión es revalidar ese empate con la victoria de local, contra un rival que viene de empatar con América 1-1.



El equipo azul ha hecho frente a sus notorias ausencias y el técnico Alberto Gamero ha encontrado soluciones en medio de la adversidad.

Millos, a mantenerse firme

Sin Daniel Cataño, gran baja por lesión, logró empatar en el Atanasio y derrotar con autoridad a Peñarol 3-1 en la Copa Sudamericana. Millonarios demuestra que todos los jugadores están dispuestos a aportar y entregar su mejor nivel para lograr los objetivos.



Para este partido, regresa a la convocatoria el volante Larry Vásquez. Cataño, Jader Valencia, Luis Carlos Ruiz y Juan Carlos Pereira siguen ausentes.

Aguacero en partido Millonarios vs. Peñarol. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

En los últimos juegos, Gamero ha maniobrado con la alineación y los elegidos no han decepcionado. Luis Paredes le anotó al cuadro uruguayo en la Copa Sudamericana, y Beckham David Castro no se quedó atrás y le hizo gol al DIM.



La sangre joven, una vez más, respalda el trabajo de los experimentados. “Hemos tenido la fortuna de que los que han entrado han respondido, no solo Paredes, sino también Beckham. Los que han entrado han respondido y eso nos tiene muy contentos a nosotros”, dijo Gamero. El partido tendrá arbitraje de Jhon Hinestroza.

¡Mañana todos a El Campín! 🏟️💙⚽️🔝



Estos son los jugadores convocados por el profe Gamero para enfrentar al Boyacá Chicó. 🔵⚪️ ¡VAMOS MILLONARIOS! 🎫 https://t.co/NatnLKWsjM pic.twitter.com/xF5sr9x36l — Millonarios FC (@MillosFCoficial) May 26, 2023



