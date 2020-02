Las preocupaciones de Gamero, pese a su primer triunfo con Millonarios

Alberto Gamero tuvo que esperar cinco partidos para poder sumar su primera victoria como técnico de Millonarios. El 2-1 frente a Boyacá Chicó saca al equipo del fondo de la tabla de la Liga y lo deja, por ahora, en el puesto 13, con cinco puntos.

Sin embargo, Gamero tiene todavía algunas preocupaciones sobre el juego de su equipo. Las expresó en la rueda de prensa posterior al partido, aunque también dejó ver algunos progresos.



El juego. “Fue un partido de paciencia, de elaborar. Chicó venía a aferrarse y jugar a la contra, aunque la verdad no pudo contraatacarnos; tuvimos paciencia, el equipo no se desesperó con pelotazos. Se juntaron los volantes y eso fue bueno, pero fue un partido complicado”.



El gol en contra al final. “No nos pueden hacer un gol como el que nos marcaron. Se puede hacer una falta, eso es normal, pero nos dormimos en el cobro. Solucionamos un problema, pero fallamos en otro aspecto".



La posesión de balón. “En las estadísticas que nos manda Dimayor, aparece Millonarios como el tercer equipo de más posesión en el fútbol colombiano. Nos faltan los goles, así que tenemos que mejorar en la definición”.



El trabajo de los delanteros. “Hubo fogosidad, hambre de anotar; variamos, cambiamos de módulos según el trabajo de la semana. Pero nos falta elegir mejor en las opciones de gol que creamos. Este equipo sale con la convicción de jugar bien, juegue donde juegue, pero eso cuesta trabajo; lo han intentado y eso me tiene tranquilo para seguir trabajando”.



Las cuatro amarillas de Jhon Duque. "Ya a Duque se lo he dicho. En el fútbol pasa eso, le sacan tarjeta por faltas que le toca hacer y eso no me preocupa mucho. Vega jugó bien, fue un cambio de sacrificio. También entró García, tengo a Pereira y ya viene Carrillo. Ojalá a Duque no le pase como al que se fue para Barranquilla y perdió la silla. Hay varios leones esperando su oportunidad".



