Millonarios-Nacional: la finalísima que debía la historia (Meluk Le Cuenta)

El superclásico del fútbol colombiano, Millonarios y Nacional, por fin es la finalísima de la Liga. Nunca antes los dos colosos de la comarca se han mirado a los ojos, frente a frente, para desenfundar y disparar el fútbol en el duelo definitivo por la estrella.



¡Un partido en el que se juegan el honor y la gloria, por lo que el ego de ninguno de los dos aceptará perder!



Pasaron 40 campeonatos disputados bajo el formato de títulos semestrales, 20 años, para llegar a este momento. La finalísima ya está aquí.



Millonarios vs. Nacional: la finalísima de la historia

Millonarios vs. Nacional Foto: Sergio Acero Yate y Jaiver Nieto. EL TIEMPO

El duelo entre Millonarios y Nacional se convirtió en la rivalidad gigante del fútbol colombiano a finales de los 80.



El Millonarios del ‘Chiqui’ García le ganaba al Nacional de Pacho Maturana en la liga local. Tenía más gol, más efectividad. Nacional, más pases.



“Ellos juegan un ‘fulbito’”, les ladraba Eduardo Pimentel.



El hoy mandamás del Boyacá Chicó era uno de los más bravos guerreros de Millos. Pero Nacional tenía también de la Selección Colombia pues Maturana era su técnico y sus jugadores, la base. No convocaron a Pimentel, aunque sí a los delanteros azules Iguarán, Estrada y Hernández.



Para completar, Maturana le quitó la Selección a Bogotá y la llevó a Barranquilla. Lo hizo cuando jugó un amistoso Colombia-Millonarios y la hinchada bogotana silbó a los jugadores de Nacional vestidos de amarillo. Así lo contó Maturana en su biografía autorizada, escrita por José Clopatofsky.



El punto de quiebre en la historia del fútbol colombiano

Los jugadores de Millonarios le protestan al juez Hernán Silva, el 26 de abril de 1989. Foto: Archivo EL TIEMPO

El punto de quiebre, el momento en el que cambió la historia del fútbol colombiano fue la llave de cuartos de final de la Copa Libertadores de 1989, en la que Nacional eliminó a Millonarios, en Bogotá.



En Millos todavía insultan al árbitro chileno Hernán Silva que no dio dos penaltis evidentes. En una de esas jugadas sonó el silbato, pero el pito se le cayó. Cuando lo levantó, dio córner...



En esa Copa de 1989, Nacional logró el histórico primer título colombiano en la Libertadores y en El Campín, en la casa azul, dio la inolvidable vuelta olímpica: el Atanasio Girardot paisa no tenía las tribunas que hoy tiene y su aforo era mucho menor que el exigido para jugar la final. Maturana ahí sí escogió a Bogotá para derrotar al Olimpia paraguayo.



Fue cuando se quebró la historia: Nacional puso la piedra fundamental para convertirse en el equipo más grande del fútbol colombiano. Negar eso hoy es tontería de hinchas. Y fue el justo momento en que Millonarios empezó a dejar de ser el más grande del país.



Luego, la Organización Ardila Lülle, uno de los emporios económicos del país, compró a Nacional y lo convirtió en la primera fuerza del balompié colombiano. Millonarios, en cambio, entró en el oscuro, tormentoso y larguísimo túnel de la extinción de dominio, la pugna interna por la propiedad, los señalamientos entre “notables” y cuestionados, y las derrotas.



La profunda crisis terminó en el 2011, cuando Azul & Blanco se hizo con el control de Millonarios. Desde el 2015, Amber, fondo de inversión internacional, llegó al equipo por medio del empresario Gustavo Serpa, como representante de Blas de Leso en Colombia.



Hoy, el campeonato local paga la deuda más grande que tenía: Millonarios y Nacional, la finalísima de la historia. El fútbol, como la vida, no se queda con nada...

GABRIEL MELUK

EDITOR DE DEPORTES EL TIEMPO

@MelukLeCuenta

