La final de la Liga está abierta, pero Millonarios se fue del Atanasio Girardot con la satisfacción de un deber cumplido, el de no perder de visitante contra Nacional tras el 0-0 y llegar a Bogotá, al juego de vuelta de mañana, con esa ventaja teórica para intentar ser campeón en su casa.



(Le puede interesar: Nacional vs. Millos: así se enteró Gamero del plan de Autuori y lo contrarrestó)

A Millonarios no solo lo favorece el juego que mostró en Medellín, que casi le permite irse incluso con los tres puntos, el miércoles en la noche.

El valor del empate en la ida

Facebook Twitter Linkedin

Nacional vs. Millonarios en la ida de la final. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

También le beneficia la estadística histórica en finales. El dato es clave, desde que se juegan torneos cortos en la liga colombiana (2022-I) solo tres campeones han logrado el título de visita tras empatar en condición de local.



Han sido 13 finales —sin contar la del miércoles pasado— las que han terminado con igualdad en el primer duelo y 10 veces el título fue para el equipo que terminó la serie jugando como local, tres de ellas por penaltis.

Se trata de un dato estadístico, pero que no es menor, porque refleja la ventaja que han aprovechado los equipos que lograron empatar el primer duelo de la final. La responsabilidad de Millonarios es la de sacar provecho de esa igualdad y de su superioridad al ser el mejor local de la Liga para quedarse con la estrella en casa, con su público, también con esa presión.



Alberto Gamero lo sabe. “La presión la tuvimos desde que salimos de Bogotá, fue impresionante nuestra hinchada, la presión la vamos a tener de local o visitante, uno quiere jugar de local porque conoce todo, pero esto no quiere decir que tengamos alguna ventaja, vamos a enfrentar un gran rival y no hemos ganado nada, ni Nacional ni nosotros. Procurar corregir cositas y salir a buscar el otro partido”, dijo el DT.

Facebook Twitter Linkedin

La más reciente victoria de Millonarios contra Nacional fue en julio de 2022. Foto: Jaiver Nieto - EL TIEMPO

Nada es una garantía. Millonarios ya perdió una final en torneos cortos luego de haber empatado el partido de ida, fue en 2021-I, cuando le empató al Tolima 1-1 en Ibagué, y luego perdió en Bogotá 2-1 y se quedó sin estrella. Mal antecedente.

Los datos de Nacional

Además, hay datos que juegan a favor del equipo verde, como que esta es la cuarta vez de las 15 finales que ha jugado en torneos cortos (contando esta) que Nacional empata el partido de ida 0-0 y en las tres anteriores fue campeón (dos terminando en su casa). Y es el único que se coronó de visitante con un 0-0 previo; lo hizo justamente en Bogotá, contra Santa Fe, en 2013-I.



Son datos que ilusionan al equipo verdolaga, sobre todo si se tiene en cuenta que su mejor desempeño en resultados se ha dado fuera de casa en esta temporada. Es el mejor visitante.



“Para mí es muy tranquilo salir de acá en un partido tan equilibrado, con mi equipo muy difícil para perder partidos. Tenemos posibilidades para empatar y llegar a penaltis o ganar el partido”, dijo el técnico Paulo Autuori.



Los datos están sobre la mesa, pero Gamero y Autuori no miran el pasado, solo el presente y diseñan el plan perfecto para quedarse con la estrella.

¿Es ventaja empatar como visitante?



El 0-0 entre Nacional y Millonarios fue el empate número 14 en el partido de ida de las finales de torneos cortos. ¿Qué pasó en los 13 anteriores?



7 veces ganó el local el segundo partido

3 veces hubo empate y penaltis. Todos los desempates ganó el local

3 veces ganó el visitante*



*Los visitantes que ganaron: Nacional (2013-I, a Santa Fe), Tolima (2021-I, a Millonarios) y Cali (2021-II, a Tolima)





DEPORTES

Más noticias de deportes