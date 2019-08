Grandes novedades en Millonarios para enfrentar al Atlético Huila

Millonarios enfrentará este domingo -5 p. m. transmite RCN- al Atlético Huila, en el estadio Guillermo Plazas Alcid, en búsqueda de lograr su cuarto triunfo de manera consecutiva en la Liga colombiana y así seguir en las primeros puestos de la tabla de posiciones.

En la semana se dio a conocer la noticia de la llegada de la última incorporación para el segundo semestre: el delantero costarricense José Guillermo Ortiz, quien además es una de las novedades en la convocatoria para enfrentar al Huila, al ser incluido entre los 18 jugadores que estarán en esta contienda.

¡Mañana todos juntos por los 3 puntos! 😁👍🔵⚪️ Ellos son los 18 jugadores convocados por el profesor Jorge Luis Pinto para enfrentar al Atlético Huila en Neiva. Ⓜ️⚽️ ¡Vamos Millonarios! #TodosSomosMillonarios pic.twitter.com/ZO19aA7ejw — Millonarios FC (@MillosFCoficial) August 11, 2019

“El fútbol colombiano es muy bueno, intenso, fuerte. Entonces quiero aportar mi granito de arena y aprovechar la oportunidad que me está dando el profesor Pinto”, declaró Ortiz.



Otro de los regresos es el arquero venezolano Wuilker Faríñez. Sobre el guardameta se especuló que una oferta del América, de México, lo tendría en duda para el juego por la quinta jornada, pero finalmente confirmó su presencia. Juan Camilo Salazar será la tercera novedad tras retornar al equipo azul luego de su paso por San Lorenzo.



En cuanto a las ausencias estarán el capitán del equipo, Jhon Duque, y el lateral derecho titular Andrés Felipe Román, que venían siendo fijos en el once inicial. A esto se le suman Fabián González Lasso y Santiago Montoya, que continúan con una virosis y molestias físicas, respectivamente.

Huila, a levantarse de la goleada con Nacional

Tras la goleada frente a Nacional en el cierre de la fecha cuatro, el cuerpo técnico y los jugadores del cuadro opita saben que no pueden seguir dando ventajas en los partidos que restan de la Liga y mucho más cuando el fantasma del descenso apremia.



En el poco tiempo de trabajo que dejó esta apretada semana, el técnico Luis Fernando Herrera, le apunta a varias novedades en su equipo titular, con miras al juego frente a los embajadores. Saben los locales que tendrán que pasar de las palabras a los hechos y que para el juego de este domingo deberán redoblar esfuerzos para sumar los tres puntos frente al equipo capitalino.



Preocupa en los locales, los goles recibidos hasta el momento, pues en los mismos han sido evidentes los errores en fase defensiva. Contra Equidad pese a la victoria, frente a Cali en el empate 2/2 y en el más reciente compromiso frente a Nacional el cuadro opita dejó muchas dudas y por ello tras la salida del argentino Hernán Hechalar que fichó con Gimnasia y Esgrima, el cuerpo técnico le pedirá a las directivas un volante de contención aprovechando la apertura del próximo 9 al 13 de septiembre para inscribir jugadores sin contrato.



El regreso de Montes por derecha, la aparición de Luis Mosquera por banda izquierda y el debut del volante uruguayo Joaquín Gottesman serán las novedades más importantes en los locales, para el juego de este domingo en horario de 5:00 de la tarde.



“Millonarios es uno de los equipos grandes de este país, tiene jugadores de muy buen pie y en cualquier momento te pueden sorprender, por eso hemos trabajado en estar concentrados los noventa minutos. Claro que también hemos trabajado en manejar la pelota y los ritmos del partido. No podemos cometer los mismos errores que frente a Cali y Nacional” Sostuvo el técnico ‘chonto” Herrera.



Por su parte el leticiano Luis Mosquera que vistió los colores azules, tiene claro que será un rival difícil pero al que se le puede hacer daño.



“Será fundamental controlar a Silva que es que le da salida al equipo y estar muy atentos con sus laterales que constantemente se van a la ataque. Ahí es donde debemos estar prestos con transiciones rápidas en salida para sorprenderlos y tratar de hacerles daño. No nos podemos dar el lujo de ceder más puntos en casa y será muy motivante ganarle a uno de los grandes” indicó Mosquera, que no fue titular en el juego frente a Nacional.

En departamento medico se encuentra el lateral izquierdo John Mena Bacca quien sufrió una distención del colateral medial de su pierna izquierda en el choque frente a Nacional y estará alejado de las canchas cerca de 15 días.

Alineaciones probables

Atlético Huila: Giovanni Banguera; Geovan Montes, Víctor Moreno, Felipe Cardoza, Luis Mosquera; Joaquín Gottesman, Diego Moreno, Michael Ordoñez; Bayron Garcés, Omar Duarte y Yilton Díaz.

D.T.: Luis Fernando Herrera.



Millonarios: Wuilker Faríñez; Jair Palacios, Alex Rambal, José Moreno, Felipe Banguero; Felipe Jaramillo, César Carrillo; Hansel Zapata, Mackalister Silva, Juan D. Pérez; Cristian Arango.

D.T.: Jorge Luis Pinto.



JOSÉ DIEGO CARDOZA SÁNCHEZ

Deportes El Tiempo Neiva

Twitter: @jdiegodeportes.