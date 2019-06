Tragedia azul: Millonarios perdió 1-2 con América y quedó eliminado

De la manera más increíble, sin depender de nadie, en su peor partido del semestre, Millonarios perdió el partido que no podía perder y con ello, la clasificación a la final de un torneo que cabalgaba de punta a punta, pero que no supo rematar.

Ya no valen las excusas del horario, de que Pasto jugó por la tarde en Ipiales, del sistema de campeonato. Millonarios dependía de sí mismo y no hizo su parte de la tarea. Se enredó con un América que estaba eliminado antes de comenzar el partido, pero que jugó con vergüenza deportiva y le ganó bien, 1-2, para por lo menos despedirse dignamente del semestre. Y como Deportivo Pasto goleó 3-0 a Unión Magdalena, pues se quedó con las manos vacías.



Millonarios hizo lo que la lógica indicaba para tener una tarde tranquila, frente a un estadio prácticamente lleno (asistieron 27.945 espectadores) a pesar de las múltiples quejas de los hinchas azules y también del técnico Jorge Luis Pinto. Apenas iban nueve minutos cuando, en un cobro de tiro de esquina, Bréiner Paz peinó una pelota y César Carrillo le metió la punta del guayo izquierdo para vencer al portero Arled Cadavid y anotar el 1-0.



Pero a partir de ese minuto, Millonarios hizo la ilógica: no agarró la pelota, no controló el partido, jugó a aguantar un resultado cuando faltaba el 80 por ciento del partido. Y América empezó a cogerse confianza, primero desde el manejo de la pelota, aunque sin crear mayor peligro. Y luego, en la segunda etapa, se envalentonó.



Y el problema no era la ausencia de Wuilker Faríñez, quien se integró desde el lunes pasado a la selección de Venezuela. Es más, Ramiro Sánchez salvó en un par de oportunidades a Millonarios. Pero no podía hacerlo todo, y menos cuando sus compañeros parecían pensar en la final sin jugarla. Estaban idos.



En cambio, América sí estaba muy metido en el juego. Yeison Medina, a los siete de la segunda etapa, anotó el empate, de cabeza, tras un cobro de tiro libre de Yesus Cabrera. Luego, el propio Medina estrelló un balón en el horizontal. Y después, a los 28, Carlos Sierra metió el puntillazo, en un tiro libre que le tocó Cabrera.



Ni siquiera con un jugador más, pues Juan Diego Nieva fue expulsado en una jugada inocente (le metió un puño desde el piso a Bréiner Paz), Millonarios fue capaz de darle vuelta al partido. Solo tuvo una clara, un remate de Mackálister Silva sobre el final del juego que se encontró el portero Cadavid. Lo de Millonarios pintaba para fiesta y fue tragedia. Y por su culpa, de nadie más.

Millonarios 1, América 2

Millonarios: Ramiro Sánchez (7); Andrés Román (5), Bréiner Paz (5), Álex Rambal (5) y Felipe Banguero (5); Jhon Fredy Duque (5), César Carrillo (6), Mackálister Silva (5), Christian Marrugo (3), Juan David Pérez (3), y Fabián González Lasso (4). DT: Jorge Luis Pinto.



América: Arled Cadavid (6); Daniel Quiñones (6), Marlon Torres (7), Juan Pablo Segovia (6) y Andrés Felipe Álvarez (6); Luis Alejandro Paz (6), Carlos Sierra (7), Misael Riascos (5), Yesus Cabrera (8), Jhonier Viveros (5), y Jeison Medina (7). DT: Jersson González.



Partido: intenso.



Cambios en Millonarios: Roberto Ovelar (3) por González Lasso (13 ST), Santiago Montoya (3) por Marrugo (15 ST) y Juan Guillermo Domínguez por Carrillo (32 ST).



Cambios en América: Juan Diego Nieva por Viveros (11 ST), Luis Enrique Jiménez por Álvarez (24 ST) y Pedro Franco por Medina (32 ST).



Gol de Millonarios: Carrillo (9 PT). Goles de América: Medina (7 ST) y Sierra (28 ST).



Amonestados: Román, Rambal, Paz (Millonarios), Medina (América). Expulsado: Nieva (26 ST).



Figura: Yesus Cabrera (8).



Estadio: El Campín. Asistencia: 27.945 espectadores. Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Mario Herrera (7).



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

@josasc