Millonarios sigue en caída libre: un punto de los últimos 12

Hay días en los que todo sale mal y contra eso no hay nada que hacer. Y a Millonarios lo cubrió este sábado una nube negra, en la que todos los infortunios se ensañaron con el equipo: un rival superior, lesiones, expulsiones, errores graves... Y así, una campaña que parecía encaminada a asegurar la clasificación se convertirá, para los azules, en un parto de 270 minutos.

Millonarios perdió bien, con justicia, 1-2 contra un América que se sobrepuso a un gol en los primeros 60 segundos del partido y que después fue absolutamente superior. Incluso pudo haber marcado más goles, pero el portero Jefersson Martínez lo evitó.



Había luces al comienzo para Millos, que encontró el gol a los 56 segundos, en un toque en el área chica de Andrés Felipe Román, tras un pase al centro de Mackálister Silva. Pero a partir de ahí, todo el juego fue del América.



Hay varios momentos clave en el partido. A los 5 minutos, Deivy Balanta se fue de la cancha por una lesión muscular. Aunque el DT Jorge Luis Pinto tenía a otro zaguero central en el banco, José Luis Moreno, prefirió mandar a la cancha a Felipe Jaramillo para no juntar a dos zurdos.



Pues, como en el béisbol, el error no llegó solo. Jaramillo derribó en la entrada del área a Jeison Medina, pegándole de atrás, y el árbitro Bismarks Santiago le mostró la tarjeta roja, cuando apenas iban 28 minutos.



Ya con un jugador menos, ahí sí Pinto mandó a Moreno a la cancha, en lugar de Juan Camilo Salazar, y desde el momento en que quedó con 10 jugadores, Millos fue apabullado por América. Y fue Moreno quien cometió el penalti que terminó en el segundo gol visitante, al llegar mal perfilado y terminar cruzando a Matías Pisano. El propio argentino venció a Martínez para conseguir el 1-2, a los 38 minutos.



No se sabe de quién fue la decisión: si de Pinto, de los jugadores o del empuje del América, pero Millonarios terminó metido en su arco, en el resto del primer tiempo y en los primeros 35 minutos de la segunda etapa. Como decíamos, cuando algo sale mal, pues sale mal, y Pinto tuvo que esperar mucho tiempo para ver si podía hacer el tercer cambio, porque el portero Martínez se quejó un par de veces de dolores. Si hacía otra modificación, corría el riesgo de quedarse sin arquero.



Pero al final, el lesionado fue otro. César Carrillo también se quejó de problemas musculares y en su lugar, para ayudar a evitar que los arrollaran, entró Óscar Barreto. Y el sufrimiento terminó en el minuto 35, cuando Rafael Carrascal, desde unos 35 metros, aprovechó la pasividad de Silva para sacar un remate y colgar la pelota en un ángulo. Era el gol que América merecía mucho antes.



Los últimos diez minutos fueron de empuje y poco fútbol, con Millonarios ahora cumpliendo el papel de encerrar al América, pero sin hacer un solo tiro al arco. Yesus Cabrera se hizo echar en el minuto 90, al no dejarse sacar en camilla. Y luego, los visitantes manejaron los últimos segundos del juego.



Por cuarto partido consecutivo, el rendimiento de Millonarios fue terrible, aunque esta vez las causas hayan sido otras. Y de estar peleando la punta, con un punto de los últimos 12, ahora tiene al noveno a dos puntos. Y el calendario es durísimo: Junior en Barranquilla, Santa Fe y Rionegro. El panorama es terrible. Y la nube negra sigue arriba.

Millonarios 1, América 2

Millonarios: Jefersson Martínez (7); Felipe Román (6), Luis Payares (5), Deivy Balanta, Ómar Bertel (5); Jhon Duque (4), César Carrillo (5); Juan David Pérez (4), Juan Camilo Salazar (5), Mackalister Silva (6); y Fabián González Lasso (5). DT: Jorge Luis Pinto.



América: Neto Volpi (6); Daniel Quiñones (6), Marlon Torres (6), Juan Pablo Segovia (6), Edwin Velasco (6); Rafael Carrascal (7), Luis Paz (6), Carlos Sierra (6); Matías Pisano (8), Jhonier Viveros (5); y Jeison Medina (6). DT: Alexandre Guimaraes.



Partido: intenso.



Cambios en Millonarios: Felipe Jaramillo por Balanta (8 PT), José Luis Moreno (4) por Salazar (33 PT) y Óscar Barreto por Carrillo (33 ST).



Cambios en América: Yesus Cabrera (4) por Viveros (1 ST), Juan Diego Nieva por Carrascal (39 ST) y Pedro Franco por Pisano (45+3 ST).



Gol de Millonarios: Román (56 segundos PT). Goles de América: Pisano (37 PT, penalti) y Carrascal (35 ST).



Amonestados: Duque, Pérez (Millonarios); Carrascal, Velasco, Paz, Torres (América). Expulsados: Jaramillo (28 PT), Cabrera (45+1 ST).



Figura: Matías Pisano (8).



Estadio: El Campín. Asistencia: 16.384 espectadores. Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Bismarks Santiago (7).



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc