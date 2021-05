Millos y América, duelo de máxima tensión, por cupo a la semifinal

Millonarios, con la ventaja del 1-2 logrado en Cali en la ida de cuartos de final, recibe en Ibagué al América, que llega con la baja de su técnico Juan Cruz Real, que salió esta semana del club a raíz de las recientes derrotas. Uno de los dos seguirá camino hacia la semifinal del campeonato. El partido será a las 6 p. m con TV de Win Sports+.

(Le puede interesar: Osorio al América: así está la negociación)



Millonarios hizo la primera parte de la tarea, con su gran victoria en el Pascual Guerrero, pero deberá ratificarlo hoy, en un partido en el que no podrá jugar en El Campín, por las restricciones de la alerta roja en Bogotá, y además con importantes bajas en su nómina, ya que no podrá contar con Mackalister Silva, descartado por una lesión muscular en el isquiotibial de la pierna derecha, ni con Juan Pablo Vargas, quien tendrá mínimo seis meses de baja por el golpe que recibió en el juego de ida, ni con Emerson Rodríguez, por su expulsión en el Pascual Guerrero.

Facebook Twitter Linkedin

El festejo de Arango contra América. Foto: Dimayor



Así que el técnico Alberto Gamero deberá reconstruir su nómina para afrontar este partido, apelando al gran momento de sus dos referentes en la cancha, Cristian Arango y Fernando Uribe, que justamente fueron los anotadores en el partido de ida. “Hemos hecho mucho énfasis en que nosotros no hemos logrado nada. Nos toca jugar el segundo tiempo de esta llave, tenemos que salir a la cancha pensando en que no hemos ganado nada”, dijo el DT.



El entrenador no piensa en las dificultades de su rival, sino en cómo mantener su idea para asegurar su paso a la siguiente fase. “Nosotros tenemos que seguir con nuestro modelo de juego, el América que llegue va a ser un América con Graterol, Luis Sánchez, Carrascal, Ramos si se recupera... de ahí no se van a salir; Jersson González (DT encargado) puede mostrar una estructura diferente, con los mismos jugadores, nosotros tenemos que seguir nuestra idea”, dijo Gamero.



América, por su parte, no podrá contar con Yesus Cabrera, expulsado en el juego de ida, ni con el lesionado Adrián Ramos. El cuadro escarlata llega al juego golpeado por las recientes tres derrotas, en la Liga contra Millonarios, y en la Copa Libertadores contra Cerro Porteño y Atlético Mineiro, resultados que le costaron el puesto al entrenador Juan Cruz Real. La dirigencia del equipo adelantaba ayer negociaciones con Juan Carlos Osorio, y versiones de prensa apuntaban a que todo estaba arreglado para que asumiera.



"Muchas gracias por las voces de aliento, esperamos con la ayuda de Dios hacerlo bien, con mucha responsabilidad, un grupo muy concentrado, con muchas ganas de salir adelante en el partido contra Millonarios, con mucha actitud, esperamos poderle dar esa alegría a la institución, los tres puntos y la clasificación a la semifinal del torneo nacional y que sigamos adelante en Copa Libertadores”. dijo Jersson.



América, en todo caso, no se da por derrotado y promete dar batalla para intentar igualar o remontar la serie, para eso espera que sus referentes recuperen el nivel y la confianza.



DEPORTES

Lo invitamos a leer

-¡Brillante! Una nueva distinción para Luis Fernando Muriel



-¿Cuál será el futuro de James? Habla Carlo Ancelotti



-El castigo del Chelsea a uno de sus hinchas por racismo