Millonarios vs. América: la importancia real de la estadística antes del duelo

Los datos, las estadísticas, los porcentajes se han convertido en factores decisivos en la manera como los equipos de fútbol analizan y plantean sus partidos. Los entrenadores justifican sus resultados, amparados en lo que dicen las cifras, incluso cuando se pierde. Este domingo, Millonarios y América, dos equipos que prestan atención a los números, se enfrentan en El Campín (4 p. m.), en la fecha 2 del grupo B, en un duelo marcado por la estadística.

El técnico del América, Lucas González, es un defensor de los datos y dejó el tema sobre la mesa cuando su equipo perdió contra Medellín en la primera fecha del grupo B. El DT, pese a la derrota, analizó el partido desde los datos y así defendió su planteamiento: “Nosotros tuvimos el 70 % el balón y lo importante es qué haces con él. Pues revisando los goles esperados, que es la métrica relevante, nosotros tenemos 2,05 y ellos 1,82, y el penalti te da 0,76. Si le quitas esos dos penales que nosotros les regalamos, tienen una expectativa de gol de 0,30 contra 2,05 de nosotros”, dijo Lucas. Sus declaraciones, aunque fueron su argumento para demostrar que su equipo no había sido inferior en el juego, despertaron críticas, pues, más allá de la realidad de los datos, la certeza es que el América perdió 1-2.

Alberto Gamero, el técnico de Millonarios, también es obsesivo con los datos. En sus ruedas de prensa suele argumentar sus razones con información estadística, como la posesión del balón o el tiempo de juego efectivo. “Millonarios es de los equipos que más tiempo de juego tienen en el fútbol colombiano”, dijo cuando le criticaron la pérdida de tiempo de su equipo en la semifinal de vuelta de la Copa Colombia contra Cúcuta.

Los técnicos manejan una información detallada que les sirve para plantear sus partidos, argumentar lo que sus equipos hacen: la posesión de balón, el acierto de pases o la cantidad de remates, son aspectos que hacen parte de este nuevo discurso que es tendencia en el fútbol moderno. Pero ¿qué tanto la estadística es el reflejo de lo que pasa en la cancha?

¿Los datos para qué?

Felipe García Acosta es cofundador y director de la Agencia de Rendimiento Deportivo, que presta servicio de análisis estadístico de partidos de fútbol. Sobre este auge de la priorización de los entrenadores en los datos, opina: “El impacto de estos datos es tan alto que no solo influyen el día del partido, sino que también condicionan la planificación de los entrenamientos, como se evidencia diariamente en el seguimiento del rendimiento físico de los jugadores, en donde se monitorean las cargas de trabajo de manera muy precisa, y a partir de allí se toman decisiones sobre las variables para diseñar las prácticas (tipo de trabajo, duración, intensidad, etc.)”, dice.



Este experto explica que existen 3 grandes grupos de datos que manejan los equipos: tracking (rastreo de posicionamiento), tagging (eventos o acciones) y vital (rendimiento físico). Todos ellos buscan registrar y organizar elementos tácticos, técnicos y físicos que son fundamentales para el desarrollo del fútbol a un alto nivel competitivo.



Lo otro tiene que ver con cómo se traduce ese universo de datos versus el resultado, por ejemplo cuando se pierde. “Es fundamental tener presente a qué estadísticas se hace referencia y cuál es el modelo de juego del equipo: si es un equipo en el que prevalece un estilo de juego defensivo o de contraataques, probablemente liderar la estadística de posesión de balón no sea importante en función de su modelo de juego, y seguramente el análisis de su cuerpo técnico para estudiar una derrota revisará métricas más profundas. Ahora, si se invierte el ejemplo y es un equipo cuyo estilo de juego es conservar el balón y someter al rival a partir de la tenencia, toma otra importancia la estadística de posesión de balón, porque es un indicador de que parte de su modelo sí se está plasmando y es una señal del “cómo” se quiere llegar a la victoria. Luego, si el resultado no es favorable, se demuestra que, de alguna manera la idea de juego se ejecutó”.

Desde su experiencia, analizar los datos, incluso en la derrota, como lo hizo Lucas González al perder contra el DIM, es un factor importante de cara al siguiente partido. “Es un elemento de motivación para no perder moral y confianza, es una manera de defender el trabajo colectivo. Esto no quiere decir que un cuerpo técnico carezca de autocrítica y asuma que todo está bien luego de una derrota. Las derrotas enseñan y, por supuesto, la mayoría de cuerpos técnicos buscarán el momento y lugar adecuado para hacer las observaciones”, analiza.

Alexis García, DT de La Equidad, encuentra una frontera entre los datos y la realidad: “Los datos, las estadísticas son una gran ayuda para medir lo superficial del juego, el problema es que no pueden medir lo más importante: el talento y la pasión con la que un jugador desarrolle su rol. Han servido mucho más para prevenir cantidades, no calidades, puedes regular cargas de entrenamiento, de partidos, tener una información veraz en lo cuantitativo, pueden hasta servir de explicaciones cuando no se gana y de justificación para medir un resultado, pero no son la verdad del juego que es sui géneris, impensado y caprichoso”, opina.

Azules y rojos, en datos

Los datos hablan por los equipos. Por ejemplo, este será un duelo entre un gran local y un gran visitante: Millonarios solo ha perdido un partido en casa este semestre, contra Santa Fe; América solo ha perdido uno por fuera, contra Junior. Eso sí, el América es un equipo con fortaleza anotadora, con 35 goles, superando a Millonarios, que lleva 21.



Otro dato, de acuerdo a estadísticas de Opta, es que América patea mucho más al arco y con mayor efectividad que Millonarios, con 102 disparos y una precisión del 44,5 %, contra 79 de los azules y una precisión del 40,5 %. Por otro lado, se trata de dos equipos a los que les gusta tener el balón, y para eso tienen un porcentaje de acierto de pases alto, América con el 81,2 % y Millonarios con el 80,5 %.



Sin embargo, ambos quedaron en extremos en juego efectivo. Según publicó la Dimayor tras la fecha 20, Millonarios se ratificó como el equipo de mayor tiempo efectivo, con promedio de 56 minutos y 2 segundos. Lo curioso es que América, pese a su juego de dominio, tuvo 51 minutos y 54 segundos de tiempo efectivo, ubicado en el último lugar.





