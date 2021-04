Gamero y las posibles ventajas ante América

El equipo de Gamero visita en el Pascual Guerrero a un América golpeado tras perder en la semana contra Cerro Porteño en Bucaramanga.



En rueda de prensa, el técnico de Millonarios analizó lo que será este partido y las posibles ventajas que tenga ante los de Cali.



Alberto Gamero (semioculto), en el festejo del 2-1. Foto: Dimayor - Vizzor Image

Ventajas ante América. Ellos jugaron un partido de libertadores y se hizo un esfuerzo. Eso suma minutos. Ojalá podamos tener ventaja física sobre ellos. Nosotros no sabemos si el marcador en contra de la semana les va a subir o bajar la autoestima.



La estrategia. Es un equipo que no ha cambiado casi en nada. Estoy seguro de que a nosotros no nos van a salir sin 9. Ahí va a estar Ramos o Cambindo. Esa puede ser la única diferencia del partido contra Cerro.



Alternativas en ataque. Es importante que los jugadores respondan en toda la cancha, no solo adelante. Tener tantas opciones es prueba de que todos quieren jugar, me deja tranquilo.



