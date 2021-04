Millos define sus convocados para enfrentar al América

Millonarios y América alistan motores para enfrentarse este sábado en el partido de vuelta de cuartos de la Liga, en Ibagué.

El partido se jugará a las 6 p. m., en el estadio Manuel Murillo Toro, tras las restricciones que hay en Bogotá por la alerta roja.



Para este juego definitivo, luego de la victoria azul en la ida por 1-2, los embajadores tendrán una baja sensible, la de Mackalister SIlva, quien no alcanzó a recuperarse y no podrá estar en el compromiso.



"Millonarios FC informa que David Mackalister Silva presentó una lesión muscular en el isquiotibial de su pierna izquierda. El jugador ya se encuentra en trabajos de recuperación", explicó el club.



Tampoco estará el defensor Juan Pablo Vargas, que tiene incapacidad inicial de seis semanas según evolución, ni Émerson Rivaldo Rodríguez, sancionado.



Estos son los convocados por Alberto Gamero.

¡VAMOS TODOS UNIDOS! 💙🔥Ⓜ️⚽️



Ellos son los 18 jugadores convocados por el profesor Alberto Gamero para el juego de vuelta de los Cuartos de Final frente al América.



— Millonarios FC (@MillosFCoficial) April 30, 2021

Por su parte, el América se desplazó en la tarde de este jueves hacia Ibagué, para afrontar el partido, ya sin su DT Juan Cruz Real, que se fue por los malos resultados, y sin Yesus cabrera, expulsado en el juego de ida.



DEPORTES

