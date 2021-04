Análisis: así está la llave Millonarios vs América

Antecedentes: En Cali, en los últimos diez juegos, 2 triunfos de América, 4 de Millonarios y 4 empates. En Bogotá, 6 triunfos de Millonarios, 3 de América y un empate.



Enfrentamientos en el semestre: 31 de marzo, América 2, Millonarios 1



Le puede interesar: (¡Gran etapa de Nairo en el Tour de los Alpes!)

Millonarios

Regresa a las finales de la Liga después de dos torneos sin entrar a los ocho. Es su clasificación número 18.



Fortalezas: tiene trabajo acumulado con el actual técnico, Alberto Gamero, combinando juventud y experiencia, y una buena estructura de la mitad de cancha hacia adelante, con dos de los goleadores de la Liga, Cristian Arango y Fernando Uribe, ambos con siete goles. No es un mal local: seis triunfos, un empate y dos derrotas.



Debilidades: también sufre, como Santa Fe, por una nómina corta, en la que además ha tenido muchos problemas de lesiones y de bajas importantes. Es, junto a Equidad, el equipo que más goles recibe entre los ocho finalistas: 18.



América

El bicampeón clasificó en la última fecha de la Liga, gracias a su triunfo 2-0 contra el Tolima. Lleva 16 clasificaciones en 27 torneos en la A.



Fortalezas: le rinde mucho como visitante, con cuatro victorias y cuatro empates en la campaña. Comienza a recuperar a figuras clave que no tuvo en parte del torneo, como Duván Vergara. Tiene la mejor defensa de la Liga, con solo 12 goles recibidos.



Debilidades: no le rinde como local: solamente pudo ganar tres partidos en casa, aunque dos de ellos fueron a candidatos al título, Millonarios y Tolima. Tiene problemas de gol: apenas ha anotado 19 tantos. También está en la Copa Libertadores y eso no le da tiempo de trabajar ni de descansar.



DEPORTES