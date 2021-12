El portero, único puesto inestable en Millonarios: ¿quién contra Alianza?

Un aspecto clave en la campaña de Millonarios en el semestre ha sido la estabilidad en la nómina: es un equipo que juega de memoria, que casi se puede recitar el 11 titular y que, hasta antes de que el técnico Alberto Gamero comenzara a hacer un descanso escalonado en las últimas fechas, tenía una gran estabilidad en la alineación.



Pero hay una posición en la que Gamero sí ha tenido que rotar muchísimo, y no precisamente por convicción: la de portero. Es el único puesto en el que no ha podido encontrar un titular fijo. Y tendrá que encontrar rápidamente una solución si no se quiere quedar por fuera de la pelea por la clasificación a la final de la Liga.

¿Quién al arco de Millos?

Juan Moreno podría volver al arco de Millonarios. Foto: Twitter: @MillosFCOficial

Aún no se sabe quién ocupará la portería este jueves, a partir de las 8:05 p. m., cuando Millonarios enfrente a Alianza Petrolera en El Campín, en la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales, un partido que se verá en directo por Win Sports +.



Desde que Gamero asumió como DT azul, seis porteros han ocupado el arco de Millonarios en torneos oficiales. Comenzó con Wuilker Faríñez y Jefersson Martínez, antes de la pandemia de covid-19.



El primero fue transferido a Francia y el segundo se fue en medio de un conflicto aún vigente con Envigado.



Tras el parón de seis meses, llegaron al club dos porteros nuevos, Christian Vargas y Cristian Bonilla. Ninguno de los dos se consolidó y Gamero echó mano de Juan Moreno, portero nacido en las inferiores del club.



Bonilla renunció al club a finales del año pasado y Gamero se la jugó por Vargas y Moreno, hasta que ambos cometieron errores puntuales y Millos tuvo que salir a buscar otro portero: llegó Esteban Ruiz, con pasado en selecciones menores de Colombia, pero con casi dos años de inactividad. Ruiz falló el domingo en un momento clave y, con ese error, América venció 2-1 a los azules.



El problema fue tan evidente que Millonarios salió en un momento atípico a contratar a Álvaro Montero, el arquero campeón en junio con el Tolima, al que no podrá usar hasta enero. Así que deberá jugársela con lo que hay. Para hoy están convocados Ruiz y Vargas.

Bonilla, quien solo jugó un partido y en él cometió un grave error, nada menos que en un clásico contra Santa Fe, habló del tema y dijo que sin la confianza del entrenador es difícil estabilizar un portero. “Todo pasa más por la confianza que te da un técnico. Si un técnico te coloca y al primer error tuyo te sienta, obviamente no hay respaldo. Eso fue lo que me pasó en Millonarios y lo que ha venido pasando”, dijo Bonilla al VBar Caracol.

Las cifras del semestre

En lo que va del semestre, Ruiz es el que más minutos ha jugado, aunque el conteo es parejo: 720, contra 617 de Vargas y 553 de Moreno. Pero Gamero, seguramente, también deberá revisar el funcionamiento defensivo.



Si bien Millonarios es el equipo más goleador del semestre, con 37 goles en 21 partidos, también debe preocuparle que es, de los ocho semifinalistas, el que más goles recibió, 25, y que solamente en cuatro juegos logró sacar su portería en cero (una con Vargas, dos con Moreno y una con Ruiz).



De hecho, le han marcado 11 goles en los últimos siete encuentros. No se va en blanco en su portería desde el clásico contra Santa Fe, que ganó 2-0.

Es lo que hay. A uno de los tres tendrá que darle confianza y continuidad Gamero si no quiere despedirse de las opciones de pelear por la estrella de diciembre.



