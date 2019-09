Millonarios superó un gran reto: acabó con el invicto del líder

El reto era grande: enfrentar al líder de la Liga, a una defensa muy sólida, a un equipo que sabe jugar y que también conoce la forma de que el rival no lo haga. Y Millonarios lo superó con creces, en especial en el primer tiempo, para quitarle al aún líder Alianza Petrolera un invicto de 11 fechas y derrotarlo 2-1 en El Campín, en el comienzo de la fecha 13.

Frente a una defensa muy cerrada, que tan buenos resultados le ha dado a Alianza Petrolera a lo largo del semestre, Millonarios trató de abrir el juego por las bandas para buscar un hueco que parecía difícil de encontrar. Y ese hueco apareció por la derecha de la defensa visitante, en la que Carlos Pérez pasó muchos trabajos con el ataque local.



Millonarios presionó bien arriba, hizo circular la pelota y, tal vez, mostró los mejores minutos de las últimas fechas en Bogotá. Ya le había metido un par de sustos al portero Ricardo Jerez, seguiditos, en un remate desde afuera del área de Juan David Pérez y luego, otro a quemarropa de José Guillermo Ortiz, tras el rebote. ¿La tercera fue la vencida? Sí, pero para Alianza, porque el nuevo rebote le quedó a Hansel Zapata y la tiró por arriba.



Finalmente, llegó el premio a tanta intención ofensiva y tanta intensidad: una mano penalti de Freddy Flórez, de muy mala noche, le permitió a Pérez anotar el 1-0, de penalti, a los 28 minutos, en un cobro a lo Arnulfo Valentierra, aguantando al arquero hasta último momento para meter un remate suave y casi al centro.



Posteriormente, a los 40 minutos, Millonarios amplió la ventaja recuperando un factor que en el primer semestre le había dado muy buenos frutos, pero que en el segundo casi no había aprovechado: el juego aéreo. El autor, un zaguero central, Álex Rambal, quien remató de cabeza tras un cobro de tiro de esquina de Hansel Zapata.



En la Liga 2019-I, Millos hizo ocho goles de cabeza. En esta, el de Rambal fue apenas el segundo.



Alianza Petrolera ya no podia, ni debía, jugar tan pegado a a su arco, y su reacción fue aceptable: a los 30 segundos del segundo tiempo le metió un susto al portero Faríñez con una serie de toques que la defensa no supo sortear y que César Arias no supo rematar a la portería.



El partido cayó en intensidad, Alianza jugó 20 metros más adelantado (expuesto a un contragolpe que Millonarios sabe aplicar muy bien), pero eso le dio frutos, al menos, con un gol para descontar, conseguido por Alexis Serna a los 23 minutos del segundo tiempo, tras un balón mal jugado por Faríñez, que la dejó corta. El rematador lo vio salido y le metió un remate desde lejos.



Los cambios (González Lasso por Zapata, Salazar por Mackálister y Cristian Arango por Ortiz) no le cayeron bien a Millonarios, pero Alianza tampoco encontró muchas opciones de conseguir el empate. Y en eso tuvo mucho que ver la pareja de recuperación en Millonarios, que llevaba varios partidos sin verse tan sólida.

Millonarios 2, Alianza Petrolera 1

Millonarios: Wuilker Faríñez (5); Jaír Palacios (5), Álex Rambal (7), Luis Payares (6) y Ómar Bertel (5); Jhon Duque (7), César Carrillo (7), Hansel Zapata (5), Mackálister Silva (6), Juan David Pérez (6), y José Guillermo Ortiz (5). DT: Jorge Luis Pinto.



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (6); Carlos Pérez (4), David Valencia (5), Jeisson Palacios (5) y Farid Díaz (6); Juan Mancilla (6), Freddy Flórez (4), Juan David Ríos (5), Cléider Alzate (6), Estéfano Arango (5), y César Arias (5). DT: César Torres.



Partido: aceptable.



Cambios en Millonarios: Fabián González Lasso por Zapata (27 ST), Juan Camilo Salazar por Silva (30 ST) y Cristian Arango por Ortiz (37 ST).



Cambios en Alianza Petrolera: Alexis Serna (6) por Pérez (44 PT), Jhon Freduar Vásquez por Arango (21 ST) y Edwin Torres por Arias (21 ST).



Goles de Millonarios: Pérez (28 PT, penalti) y Rambal (40 PT). Gol de Alianza Petrolera: Serna (23 ST).



Amonestados: Payares (Millonarios), Pérez, Arango, Díaz, Flórez (Alianza Petrolera). Expulsados: no hubo.



Figura: César Carrillo (7).



Estadio: El Campín. Asistencia: 11.190 espectadores. Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Never Manjarrés (6).



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc