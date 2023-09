Millonarios apretó el acelerador 20 minutos y con eso fue suficiente para resolver el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia, en el que derrotó a un Alianza Petrolera que, desde la formación, mostró que sus prioridades estaban en otro torneo, la Liga.

César Torres, el técnico del equipo visitante, tiene la cabeza puesta en la clasificación a los ocho, la reclasificación y la salvación del descenso. Y por eso, este jueves en El Campín, terminó guardando a casi todo el equipo titular.



Ese factor, más el hecho de jugar con una línea de cinco zagueros, hizo pensar que Alianza iba a pensar en defenderse en Bogotá. Los primeros minutos mostraron un equipo que quiso agradar, pero que no tuvo profundidad.



En esas mismas estaba Millonarios, con un equipo mucho más cercano al titular, salvo las ausencias de Andrés Llinás y Ómar Bertel. Le costaba llegar. Pero en una sola jugada, en su primer acercamiento con peligro al arco de Carlos Mosquera, el campeón se fue arriba. Lo hizo gracias a un lujo de Leonardo Castro, que remató de taco, a los 27 minutos, tras un centro de Daniel Ruiz. Castro tuvo una emotiva dedicación a la abuela de su esposa, que falleció en días pasados.



Ese cambio de ritmo en el juego de Millonarios le sirvió para anotar un gol más y pudo haber seguido de largo. Le alcanzó para un segundo tanto, a los 41, en una jugada muy parecida al del primero, pero con otros protagonistas: el centro fue del lateral Samuel Asprilla y el remate, de Édgar Guerra, que no la dejó caer y la puso pegada al palo de la mano derecha de Mosquera.



Ya con dos tantos de ventaja, Gamero probó la fórmula, otra vez, de los tres creativos: sacrificó a un lateral, Sander Navarro, y juntó a Ruiz, Mackalister Silva y Daniel Cataño. Pero en esos primeros minutos, no hubo grandes opciones de gol. Más bien, Alianza se acercó tímidamente al descuento, pero sin éxito.



Gamero desistió de la idea de los tres ‘10’ y sacó al mayor de todos, Silva, para mandar a la cancha a Beckham Castro. Y Millonarios comenzó a encontrar espacio para atacar, sobre todo por la izquierda, donde Asprilla tuvo sus mejores minutos como jugador azul.



El tercero estuvo cerca, en especial, en una doble jugada que acabó con remate de Castro al poste y una mala resolución de Cataño en el rebote. Y la expulsión de Alfonso Simarra por doble amonestación, en el minuto 78, acabó con el entusiasmo de los visitantes, que no volvieron a pisar la mitad sur de la cancha de El Campín.



Millonarios, como hace rato no sucedía, tendrá una semana de descanso. El partido de Liga contra Unión Magdalena se aplazó para el 18 de octubre. La próxima vez que pise una cancha será en Barrancabermeja, para defender este 2-0 que puso ser corto, pensando en la dificultad de la plaza. Fue el único local que ganó en la ida de cuartos: no lo hizo Santa Fe (0-0 con Pereira), Águilas (lo goleó Nacional 0-3) ni Cúcuta (perdió 0-1 con Medellín).



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc​

