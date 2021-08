Alberto Gamero, tranquilo con el equipo a pesar del resultado

Millonarios perdió en la ida de la fase tres de la Copa Colombia contra Alianza Petrolera. Con la inclusión de jugadores que normalmente no tienen mucho rodaje, el equipo de Alberto Gamero tiene la oportunidad de remontar la serie en dos semanas.



Lea las declaraciones del timonel 'albiazul'.



También puede leer: (Éider Arévalo, a la lucha en los 20 km de la marcha en Olímpicos)

Cambios. "Lo teníamos presupuestado, volvemos a jugar el sábado. Queríamos que el grupo que estuvo hoy tuviera rodaje. No tenía pensado meter a Llinas. El resto estaba en el presupuesto. Entraron bien, fueron incisivos, atrevidos".



Hinchas en Bogotá. "Comparto lo que hacen, pero no es justo. Si bien es cierto, lo que queremos es paz en los estadios, tranquilidad. Si se dieron cuenta quiénes fueron, que suspendan esa afición. Es lamentable, esto también motiva a la gente. La gente salió feliz aquí (Barrancabermeja). Justos no pueden pagar por pecadores".



Consejos a Ricardo Márquez. "Es aprendizaje, cada vez tenemos más trabajo, lo único que uno pide es tranquilidad. Lo ve uno desesperado".



Lo invitamos a leer: (Anthony Zambrano: estos serán los rivales de la final de 400 m)



El resultado. "Me parece que perder no es bueno, pero el andamiaje del partido fue bueno. No es pensar que Alianza jugó con 9 hombres. Con 9 hombres pudimos hacer gol, encontramos un excelente arquero como Chunga. Me gustó que el equipo no fue a pelotear. Es un resultado abierto, ojalá podamos aumentar y pasar la llave".



DEPORTES