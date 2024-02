Alberto Gamero, sincero tras el empate de Millonarios: 'No podemos desesperarnos'

Millonarios dejó ir dos puntos en condición de local frente a Alianza en El Campín de Bogotá tras empatar 1 a 1 en la tercera fecha de la Liga. El equipo visitante empezó ganando con gol de Andrés Rentería, en un primer tiempo en el que Millonarios se vio desesperado y sin claridad en el área contraria; sumado a esto, el capitán Mackalister Silva salió lesionado y encendió las alarmas en el ‘azul’.

En el segundo tiempo apenas le alcanzó a Millonarios para empatar el marcador y evitar la derrota ante su hinchada en Bogotá, con gol de Jhon Largacha, quien anotó su primer tanto en primera división.

Alberto Gamero, autocrítico con su equipo

Luego del compromiso, el técnico Alberto Gamero entregó su balance y fue autocrítico con sus dirigidos: “Cuando Alianza nos hace el gol nos desesperamos. No podemos desesperarnos en esta clase de partidos. Desde el arquero, no puede haber desespero, no podemos pelotear, no podemos quedar mal parados”.



“Tuvimos 95 minutos para poder hacer un gol, entonces ¿por qué nos vamos a desesperar para buscar un gol en el minuto 96?”, añadió Gamero, quien no quiere repetir errores del pasado por perder puntos en condición de local, donde por lo general Millonarios se hace fuerte ante sus rivales.



“El empate, Dios quiera, nos vaya a servir el día de mañana. Uno nunca sabe”, finalizó.



Millonarios suma una victoria y dos empates en el inicio de la Liga, luego de vencer a Medellín y empatar con Bucaramanga y Alianza. Por su parte, el nuevo equipo de Valledupar apenas ha sumado dos puntos en tres partidos disputados.



El próximo partido de Millonarios será el día sábado contra Deportes Tolima, en la ciudad de Ibagué, mientras que Alianza recibirá al Junior de Barranquilla el próximo domingo en el estadio Armando Maestre de Valledupar.



Santiago Pabón

@santipabon en X