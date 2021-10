Millonarios busca tranquilidad atrás para poder seguir adelante

Millonarios sigue bien encaminado hacia la clasificación y se mantiene en la pelea con Nacional para tener la reclasificación como vía alterna hacia la Copa Libertadores. De hecho, si gana su próximo partido, volverá al primer lugar del acumulado.

Pero los últimos partidos trajeron una gran preocupación: recibe muchos goles. En los dos últimos juegos como visitante le marcaron siete. Este domingo vuelve a El Campín, a enfrentar a Águilas Doradas (4 p. m., con señal de Win Sports +).



El equipo antioqueño se le volvió un problema a Millos: nunca le ha ganado como visitante y en Bogotá no lo hace desde el 30 de agosto de 2015 (2-0, con goles de Máyer Candelo y Jhonatan Agudelo).



“No se pueden cometer tantos errores en un mismo partido. Hemos tenido ya conversaciones de eso, y no solamente en este partido. Nos estamos dando cuenta de que los errores que cometemos nos los cobran de inmediato. Nosotros no aprovechamos”, dijo el técnico de Millonarios, Alberto Gamero.



Millos volverá a cambiar de arquero: Christian Vargas, quien recibió cuatro tantos en Montería el domingo pasado, ni siquiera fue convocado. Estarán Juan Moreno y Esteban Ruiz, la más reciente contratación.



“Los errores que estamos cometiendo son de concentración, no son de trabajo táctico porque, si nos damos cuenta, contra Jaguares en ninguno de los goles el equipo estaba mal parado; siempre había seis o siete jugadores por detrás del balón”, señaló Gamero.

