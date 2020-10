Análisis: Millonarios se queda sin opciones y deberá pensar en 2021

Ya es hora de que Millonarios comience a pensar, primero, en el repechaje para los equipos eliminados; segundo, en la Copa Suramericana, en la que todavía tiene opciones, no se sabe si fútbol también, para avanzar, y tercero, en armar un equipo competitivo para el 2021, bien sea con Alberto Gamero o con otro técnico.

Las cuentas no dan. Las matemáticas dicen que aún puede clasificar. El juego, la falta de gol y el calendario que le queda señalan lo contrario. Esta nota podría ser una repetición de lo que se escribió el día del 0-0 con Bucaramanga. Este domingo fue otro 0-0, esta vez contra Águilas Doradas.



Millonarios llegó apenas a 11 puntos, le faltarían 20 de 24 para llegar al ‘número mágico’ y aún le falta jugar, entre otros, con Junior en Barranquilla, con América en Cali y con Nacional en El Campín. Parece caso cerrado.



El primer tiempo de Millonarios fue como un lápiz sin punta. Usted puede tener todas las ideas que quiera, tratar de hacerlas realidad, pero si eso, en el caso del fútbol, no lo traduce en goles, no sirve para nada.



Sí, hubo orden, tocaron la pelota, no cometieron errores atrás (en buena parte, porque Águilas Doradas, en esa primera mitad del partido, no hizo nada), pero la narración de televisión no mencionó ni una sola vez, ni una, en una jugada de peligro al portero Carlos Bejarano. Cero tiros al arco de Millonarios, cero tiros al arco de Águilas Doradas. Dos enormes bostezos.



En este Millonarios romo y sin profundidad, el goleador es Juan Carlos Pereira, un mediocampista de marca reconvertido a extremo por Gamero. Es el único al que medio se le cae una idea, porque Diego Godoy ya ni apareció en la convocatoria y Santiago Montoya todavía no entra. El equipo sigue añorando a Mackalister Silva. Y para acabar de completar el panorama, Pereira se fue lesionado. En su lugar entró Juan Camilo Salazar.



El segundo tiempo fue más de lo mismo para Millonarios, pero con un poquito más, no mucho, de intenciones del visitante, que al menos intentaron saber si el portero Christian Vargas había ido al estadio. Pero muy poco para contar. Gamero terminó mandando a la cancha a lo que quería probar de la cantera, como Kliver Moreno o Émerson Rodríguez, a ver si lograba hacer lo que los experimentados no pudieron.



Antes de eso había entrado Ayron del Valle por Ricardo Márquez, quien sigue peleado con la pelota, con el fútbol y con el gol. Y Del Valle se perdió la que podríamos decir, siendo generosos, que fue la única opción clara de gol del partido: Carlos Bejarano dejó un rebote corto en el área chica y el atacante azul no tuvo reacción para meterla. Se lanzó tarde.

Claro, podrán reclamar que en la última jugada del partido hubo un penalti de Juan Pablo Díaz a Salazar, pero ya ni eso hacen. Ni fútbol, ni goles ni opciones.



