En Cali, Millos mostrará sus armas para pelear por la clasificación

Llegó la hora cero. El fin de la espera. Deportivo Cali y Millonarios volverán a la cancha este sábado para disputar el partido pendiente de la fecha 6 de la Liga, con el que se reanuda el campeonato, suspendido desde marzo por la pandemia. Se trata de un duelo entre un Cali que no ha tenido modificaciones y el equipo embajador, que con novedades empieza su difícil escalada para intentar llegar a los ocho.

Es un reto enorme el que tiene el cuadro capitalino, que en esta reanudación se encuentra en el puesto 17, lejos, con apenas seis puntos, ya que su comienzo de temporada, bajo el mando técnico de Alberto Gamero, no fue productivo. Antes de la suspensión, Millos intentó acoplarse sin éxito, y luego vino el parón que perjudicó a todos los equipos. Ahora, seis meses después y con pocas prácticas colectivas, intentará mostrar que no está muerto y que aún puede clasificar.



“Millonarios llega muy fortalecido, con muchas ganas de escalar a la parte alta de la tabla. Hemos estado muy entregados a lo que ha dispuesto el cuerpo técnico; y sea de local o visitante, tenemos que salir a buscar el partido”, dijo esta semana el volante Jhon Duque, el hombre encargado de poner orden y equilibrio en el mediocampo.



Millos ha variado. Ya no tiene al arquero Wuilker Faríñez, que se fue a Francia, tampoco al arquero Jéfferson Martínez. Y ya no está al delantero José Ortiz. Esas ausencias la suplió con dos porteros, Cristian Bonilla y Christian Vargas, que este resto de año vivirán un mano a mano por la titularidad. Y en ataque llegó Ricardo Márquez, del Unión Magdalena, generando las expectativas de gol que tienen el equipo, el DT y los aficionados.



“La mentalidad y ganas que tiene este grupo es lo que más destaco. Todos hemos tenido tropiezos en nuestras vidas, pero trabajamos todos los días por revertir la situación. En este grupo todos estamos pensando en meternos entre los ocho”, aseguró Duque.



En lo que va de la Liga, en siete partidos, Millos apenas pudo vencer al Boyacá Chicó. Por eso no le ha rendido en la tabla y está al límite. En ese primera etapa se llevó además dolorosos resultados como la caída contra Jaguares, 4-1. A todo eso quiere reponerse el equipo. La tarea no será fácil.



Millonarios no pudo prepararse como hubiera deseado, ya que perdió casi dos semanas de prácticas porque su sede estaba ubicada en zona de cuarentena, durante las restricciones en Bogotá. Y para colmo, recientemente perdió al volante César Carrillo por una lesión de rodilla.

Sin embargo, Duque, con su voz de capitán, aseguró que Millos está vivo y listo para luchar en esta reanudación del campeonato. “Son muchas las personas que se sienten parte de Millonarios y que están en las buenas y las malas. Tenemos que estar más unidos que nunca. Muchos equipos dan a Millonarios por muerto o no lo tienen en cuenta en la tabla, pero eso es un punto a favor. Nosotros tenemos nuestro objetivo claro”, aseguró.



Millos tendrá que encontrar el equilibrio, buscar eficacia ofensiva, goles, y seguridad atrás. La zona defensiva fue uno de los puntos flacos del equipo antes de la suspensión, sobre todo por los errores individuales, que les costaron goles y puntos. Gamero cuenta ahora con el regreso de Matías de los Santos, que junto con Juan Pablo Vargas podrían darle la seguridad que busca el DT en este difícil regreso.



El partido de hoy es de mucha precaución. El tiempo sin jugar y el rival lo ameritan. Gamero lo sabe bien. También sabe que no puede ceder puntos. “Cali es de los equipos que menos se han desarmado, tiene un equipo base, jugadores muy rápidos por fuera, y estamos analizando por dónde podemos hacerle daño”, dijo Gamero.





Estadio Palmaseca

Hora: 6 p. m.

TV: Win Sports +

Estos son los 18 jugadores convocados por el profesor Alberto Gamero para el juego de mañana frente al Cali.



