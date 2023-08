Daniel Ruiz brilló en Millonarios y eso le abrió las puertas del fútbol internacional. Después de 102 partidos, 13 goles y 18 asistencias, el bogotano partió a comienzos de año a Brasil, para jugar con el Santos.

Sin embargo, su paso por el club de Pelé estuvo lejos de las expectativas que había generado. Apareció en 19 partidos, pero solo jugó 644 minutos, no marcó ningún tanto y apenas pudo poner dos pases de gol.



Ahora, Ruiz busca la revancha y quiere otro título, tras ganar la Copa Colombia el año pasado. Millos juega este domingo contra Jaguares (6:20 p. m., con señal de Win+) y el volante esta convocado.



Algunos rumores lo vincularon con un posible paso a Nacional. Ruiz siempre tuvo claro que si volvía, era para vestirse de azul.



“Millonarios es la primera opción, siempre ha sido así. Es mi casa, he sido feliz en Bogotá, he estado en contacto con el profe Gamero y mis compañeros. Al final todo fueron rumores”, dijo a su llegada de Brasil.

Junior vs. Millonarios. Festejo de Daniel Ruiz Foto: Óscar Berrocal. Agencia Kronos

También destacó el aprendizaje en el Santos: “Más madurez, un poco más de aprendizaje, fue un fútbol diferente”.

Ruiz vivió como hincha el título de Liga que ganó Millos: “Fue mucha felicidad, me sentía uno más. Creo que por todo lo que se vivió, el proceso, lo que vivió Gamero, la final que se perdió, las críticas, los muchachos lograron lo que todo el mundo quería”, puntualizó.

