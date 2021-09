Millonarios recupera tres piezas claves para visitar a Bucaramanga

Millonarios enfrentará este domingo de visitante al Atlético Bucaramanga (2 p. m. Win +) en un partido en el que el DT Alberto Gamero podrá reorganizar su nómina con la llegada de los tres hombres que estaban en selecciones: Andrés Llinás y Andrés Román, con Colombia, y Juan Pablo Vargas, con Costa Rica.



Gamero aseguró el viernes que lo más probable es que los futbolistas actúen en un partido en el que el equipo azul espera seguir sumando puntos en la tabla para no despegarse del líder Nacional. “Vamos a mirar en qué condición llegan”. dijo Gamero sobre los tres.



“Si están bien, van a jugar seguro. A tres jugadores que vienen de estar en selección no les vamos a dar de premio no ponerlos a jugar, a no ser que tengan algo. El premio es que tiene su posición en el equipo", agregó el entrenador.



Finalmente, los tres están en la lista de convocados. Así que se espera que Gamero ponga su mejor once para buscar la victoria.

Millonarios llega motivado luego de vencer a Patriotas en casa, en la fecha anterior. Con 16 puntos, el equipo azul quiere seguir afianzando su juego para encontrar una rápida clasificación.



Bucaramanga, por su parte, intenta mantener su buena campaña, aunque con otro entrenador. Néstor Craviatto sería el nuevo estratega.

¡𝙿𝚒𝚗𝚝𝚊𝚍𝚘 𝚊𝚣𝚞𝚕 𝚢 𝚋𝚕𝚊𝚗𝚌𝚘 𝚌𝚘𝚖𝚘 𝚖𝚒 𝚌𝚘𝚛𝚊𝚣𝚘́𝚗! 💙⚽️



Ellos son los 18 jugadores convocados por el profesor Gamero para enfrentar mañana al Bucaramanga en el estadio Alfonso López. ¡VAMOS MILLONARIOS! pic.twitter.com/vOaljhkgbk — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 11, 2021

