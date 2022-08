Millonarios es a hoy el líder del fútbol colombiano. Con 11 puntos, el equipo bogotano supera al Unión Magdalena, que es segundo, a una unidad de diferencia.

En la ola de victorias en partidos, el presidente del club, Enrique Camacho, se refirió a los rumores que han circulado sobre las posibles salidas de Daniel Ruiz, Llinás y Juan Pablo Vargas.



Camacho responde

Enrique Camacho y su cruce con hinchas de Millonarios Foto: Captura de imagen

"No teníamos en nuestras cuentas que Millonarios sea la nómina más cotizada para 'Transfermarkt', eso depende de la evolución de los equipos en el mercado. Es bueno que Millonarios tenga esos perfiles de mercado. La nómina que se estima en el mercado, que podría tener mayor transacción. Para mí, la nómina más valiosa es la de Millonarios, no solo por el valor económico, sino por su valor personal, la capacidad de jugar en equipo", explicó el dirigente en diálogo con 'Caracol radio' sobre la distinción que le hizo el portal especializado en fichajes al plantel de Millonarios.



Sobre los objetivos y resultados del club, Camacho dijo: "El objetivo siempre será ser campeón, es lo que hemos venido trabajando intensamente con el proceso que tenemos con Gamero. Es un modelo de juego estable, que no cambie temporada a temporada, independiente del cambio de jugadores.



"Estamos satisfechos del cumplimiento de los objetivos. Los resultados nos han demostrado que integrar jugadores de experiencia y de la cantera, ha dejado resultados interesantes. Millonarios propone y está dispuesto a dar un buen espectáculo. En esta Liga, estamos logrando eso, estamos trabajando duro para mantener esos lugares de privilegio", complementó.



Al final, sobre los rumores por posibles ventas de los jugadores Andrés Llinás, Daniel Ruiz y Juan Pablo Vargas, el dirigente explicó:



"No hay ofertas por ellos, seguramente los agentes estarán en eso y habrá interés. El caso de Vargas, de selección y Llinás, uno de los mejores centrales que ha dejado el fútbol colombiano. La llegada de ofertas es una decisión que hay que analizar desde el jugador y el club. El futbolista puede tener las opciones de crecer y como equipo, no nos oponemos a eso".

