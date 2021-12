Millonarios se autoeliminó. Fue un Millonarios contra Millonarios. Un Millonarios que rogó por un milagro y cuando se le apareció, no supo qué hacer con él, se asustó con tanta obra celestial. No pudo hacer su tarea terrenal. Se estrelló contra su propia ansiedad y sus nervios, venció al América 2-1 y sin embargo se quedó sin ir a la final de la Liga, cupo que finalmente fue, y con sufrimiento, para Tolima.



Lo de ir a la final parecía poco probable antes de los partidos de esta última fecha del grupo B. Quién iba a pensar que Tolima se iba a ir perdiendo 0-2 en el primer tiempo contra Alianza, contra el eliminado Alianza. Quién iba a pensar que mientras Tolima perdía por dos goles, Millonarios no iba a poder hacer su misión. Los milagros necesitan cierta voluntad de quien los pide.

La noche de Novoa

El momento de tensión o de doble tensión fue al minuto 20. En Bogotá el juez Nicolás Gallo pitó un penalti por una dudosa, muy dudosa falta contra Emerson Rodríguez. Un aparente golpe. Mientras se revisaba la jugada en el VAR, hubo gol en Ibagué, de Alianza, de Brayan Gil, entonces la afición en El Campín empezó a creer que lo imposible era posible, que tal vez sí.



Finalmente se sancionó el penalti. Al cobro fue el mejor de todos, el goleador, Fernando Uribe, que andaba lesionado de un tobillo y sin embargo pidió la pelota, la gloria estaba en sus pies, y arrancó y pateó y el portero Diego Novoa, un ángel vestido de negro, se lanzó a su palo derecho, cuan largo es, y atajó el remate.



El Campín tembló pero de ira. Sin embargo, la final como que llamaba a Millonarios. Porque Novoa se adelantó y el juez repitió el penalti. Doble milagro. Entonces Uribe ya no se arriesgó. Fue Daniel Ruiz quien quiso engañar a ese portero de negro, y pateó al otro palo, y allá llegó otra vez, como una araña, con sus manos tarántulas, y paró el remate. América, ese América eliminado, criticado y golpeado, le amargaba la vida a los azules, unos azules impregnados de pánico. Y El Campín volvió a temblar, ya no de emoción ni de ira, sino de incredulidad.



Luego, en Bogotá supieron que en Ibagué el milagro insistía. Otro gol de Alianza, otro de Gil, un derechazo rastrero y 0-2. Tolima le servía a Millonarios la final en bandeja, y Millos no podía, no sabía qué hacer. Disparó una, dos, tres, cuatro veces y siempre atajó Novoa.

Goles, remontada y eliminación

En el segundo tiempo Millonarios intentó recuperar la compostura, la tranquilidad, hasta el reloj del tablero desapareció, como si nadie quisiera afanarlos. Fueron por el gol que se les escondía, que se les había refundido en el cuadrangular, y nada cambiaba, Novoa se mantuvo en lo suyo, le atajó un remate a Márquez que parecía letal. Las que no atajaba por méritos se las encontraba por azar. Y el cronómetro escondido andaba y andaba, y en Ibagué nada más pasaba.



A Millonarios le faltaban en ese momento dos goles para ser finalista, y lo peor es que los tuvo. Y como no quebró su hechizo, todo empezó a cambiar o a ponerse en orden: gol de Tolima, de Gustavo Ramírez al 75...



Y luego, penalti para América, un dizque penalti cuando la pelota rozó a Bertel en un brazo. Ramos pateó y gol, 0-1. Y al 81 empató Tolima su partido y ese punto ya era suficiente para ellos.



Y luego hubo otro penalti para Millos, otro raro penalti, y esta vez fue Silva el que sí anotó, 1-1. Y llegó el de la victoria, gol de Márquez, 2-1, victoria, pero insuficiente.



No había más tiempo. Millonarios tuvo el milagro entre las manos y no supo qué hacer con él.Remontó, pero Tolima empató y va a la final.







