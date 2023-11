Millonarios sacó su furia, remontó y venció al América en El Campín

Leonardo Castro fue más diablo que el diablo. Fue un artillero endemoniado, un goleador al constante acecho, que sacó su mejor repertorio y anotó los dos goles con los que Millonarios, bajo la lluvia y en una intensa lucha, celebró la victoria contra el América, 2-1 para llegar a 6 puntos en el grupo B.

La pelota rodó y el cielo bogotano se abrió, el agua cayó con toda su furia sobre El Campín, donde los cuerpos empapados libraron una dura batalla, de ida y vuelta, de ataque y defensa. Millonarios lanzó las primeras ofensivas, no concretó, la pelota no andaba, se ahogaba en cada charco.



Era un partido para patear y le cayó el balón a un experto, a Edwin Cardona, un mago mojado que ya había intentado un remate y tenía el arco memorizado, y cuando volvió a tener espacio sacó ese misil poderoso, un derechazo bestial de larga distancia, el balón rozó al defensor Arias, que no pudo desviar la trayectoria, solo inclinarla, para que el disparo fuera directo a un ángulo, al que no llegó el portero Juanito Moreno, fue el 0-1 para América en 28 minutos.

La reacción azul fue inmediata. El equipo lanzó sus armas de ataque, con cierta torpeza propiciada por el aguacero descomunal. Daniel Ruiz tuvo el espacio para sacar un gran remate y apenas le salió una serpentina. A Millonarios le costaba domar esa pelota rebelde y mojada. América, con menos presión por la ventaja parcial, se acercó de nuevo con un remate de Darwin Quintero que pasó muy cerca. El diablo tenía la puntería mejor afinada y la tentación se seguir intentando.



Arrancando la segunda parte Cardona volvió a intentar y otra vez puso a sufrir a los hinchas embajadores que se taparon los ojos para no ver lo que parecía el segundo. Pero no, no fue, y luego la historia cambió.



América se había crecido. Hizo del agua su cómplice. Jugaba con comodidad. Pero no contaba con la reacción azul, una reacción furiosa. Sobre ese mar navegó Millonarios para encontrar el gol del empate: Leo Castro empujó, ganó en velocidad, lanzó su tirito englobado que superó al portero y cuando la pelota ya pasaba la línea de gol vino el rechazo de Mina, demasiado tarde, fue gol, el 1-1, y la afición azul fue una sola marea en su poderoso grito. Iban 57 minutos.

Facebook Twitter Linkedin

Imágenes del juego entre Millonarios y América de Cali por la liga Bet Play. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO



No era suficiente. Millonarios quería, necesitaba la victoria. Larry Vásquez, motivado por la euforia colectiva, tuvo el segundo gol, pero lo evitó el portero Soto. Luego se lo perdió Llinás en un cabezazo torcido.



El gol de la victoria era un susurro en El Campín que fue toman do fuerza de vendaval, y llegó, luego de que Cataño emprendiera una cabalgata y centrara para que Leo, el iluminado, anotara en completa soledad el 2-1, en 68 minutos. Luego, Cardona se fue expulsado, así que la alegría de Millos fue completa.



El cielo, que estaba abierto y gris, se pintó de nuevo de azul, un azul brillante, vivo, intenso, mientras en las tribunas la afición se fundió en el calurosos grito de victoria.







PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

Más noticias de deportes