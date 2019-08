Millonarios sufrió, pero no falló: ganó en Bogotá

Millonarios nada que convence en esta Liga. No lo ha hecho ni ganando, pero gana, y eso es lo más importante en esta carrera por la clasificación. Este sábado pasó un susto tremendo contra Jaguares. Iban 1-1 hasta el minuto 75, hasta que apareció Andrés Román para ser el salvador, para permitirle a todo Millonarios respirar hondo, con el tanto de la victoria, del 2-1 que fue más luchado de lo imaginado.

Millonarios lo intentó desde el comienzo, llegó como pudo, casi siempre por las bandas, con Juan David Pérez como el hombre más inquietante, con remates de media distancia, con centros al área.

Pero fue el rival el que comenzó ganando. En una buena jugada colectiva, de esas que tanto le duelen a Millonarios, y a Pinto, y a la hinchada que no entiende. Porque el gol nació en un saque de banda, como si el local durmiera.



Pablo Bueno recibió, tocó y corrió al área, y la defensa lo vio hacer todo eso. Hárrison Mojica desequilibró, arrastró la marca, abrió campos con la pelota en su dominio, y luego tiró el centro para buscar a Bueno, que allí estaba, solo, esperando, y remató y anotó el gol que dejó heladas las tribunas de El Campín. Iban 21 minutos.

Acción del juego entre Millonarios y Jaguares en la fecha 4 de la Liga. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

Para ese entonces, Millos ya había desperdiciado aproximaciones, como en un centro de Pérez que Barreto no logró conectar, porque se vio pequeñito en el cabezazo.



Sin embargo, el gol llegó al minuto 32, cuando Millonarios ejercía dominio y posesión, cuando buscaba el rápido empate. Aunque fue una jugada curiosa, el centro de Barreto al área y el cabezazo en contra de Fabián Mosquera, que peinó la pelota hacia atrás, directo al arco. Si Millos no podía, su rival le dio una mano.



Ya con el 1-1 el local se entusiasmó, pensó que iba a pasar de largo. Barreto tuvo otra oportunidad de anotar, porque llegaba muy libre al área, y esta vez si conecto la pelota pero la mando afuera. Pero el equipo se fue motivado al camerino más allá de la incomodidad del técnico Jorge Luis Pinto.



En la segunda parte el equipo buscó, siempre buscó. Pero oportunidades reales de gol no las tuvo. Sí hubo aproximaciones, con Pérez, con Silva, con Arango que entró a reforzar el ataque y apareció poco.



Millonarios se fue enredando porque los minutos empezaron a correr y el rival se plantó bien, defendió con honor ese importante punto en Bogotá.



Montoya alcanzó a gritar el gol de la victoria azul con un buen remate cruzado, pero nada, la pelota otra vez afuera.



Hasta que apareció una tocata, de esas que entusiasman, pase va y pase viene, Román que se proyectó, encaró, entró al área y remató, adentro, al fin, fue el 2-1, sufrido, luchado. Román le salvó los puntos al equipo y le devolvió el alma al cuerpo a Pinto.



Ahí Jaguares ya se quebró. No tenía cómo lograr otra gesta. De hecho Millonarios pudo anotar otro gol, lo tuvo en los pies de Montoya y su potente remate de media distancia que evitó el portero.



Pero no todo fue positivo al final. Ya terminando el partido se fue expulsado Jhon Duque, por una patada en barrida a un rival. Ya tenía amarilla y chao. Una baja sensible para el equipo.



Al final, fue victoria de Millonarios que llegó a 9 puntos y pelea arriba en la tabla.

Síntesis

Millonarios 2 Jaguares 1



Millonarios: Jefersson Martínez (6); Andrés Felipe Román (7), Bréiner Paz (6), Alex Rambal (6), Felipe Banguero (5); John Duque (5), Felipe Jaramillo (6), Óscar Barreto (5), David Silva (5), Hansel Zapata (6); Juan David Pérez (8). Cambios: Christian Arango (6) por Barreto (1 ST), Santiago Montoya por Silva (23 ST), César Carrillo por Jaramillo (28 ST). D.T. Jorge Luis Pinto.



Jaguares: Huber Escobar (6); Fabio Castillo (6), Kevin Riascos (6), Fabián Mosquera (4), Juan Silgado (5); Yhon Mosquera (6), Yulián Anchico (5), Darwin López (6), Harrison Mojica (6), Pablo Rojas (7); Pablo Bueno (7). Cambios: Ronaldo Lucena por Mojica (18 ST), Stiwar García por López (33 ST), David Cortés por Y. Mosquera (45 ST).

D.T.: Óscar Upegui.



Goles de Millonarios: Fabián Mosquera (en contra, 32 PT), Andrés Román (30 ST)

Goles de Jaguares: Pablo Bueno (22 PT)



Amonestados: Duque (7 PT), Paz (44 PT) de Millonarios; Riascos (27 PT), Y. Mosquera (15 ST)

Expulsados: John Duque (41 ST, por doble amonestación)

Figura: Juan David Pérez (8)



Estadio: El Campín

Asistencia: 15.000 espectadores aproximadamente.

Árbitro: John Hinestroza (7)



