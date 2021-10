Millonarios está de fiesta: victoria y goleada al Junior

Millonarios hizo fiesta en El Campín. Le ganó y por goleada al Junior, 4-1, para desatar la euforia de su afición, y para certificar la clasificación. El equipo azul luce fuerte, goleador, imparable. Gana, divierte y no perdona rival.



Millonarios no quiso perder tiempo. Salió, como suele hacerlo, a devorar a su rival. Empezó a construir su juego, con sus triangulaciones letales, de toques veloces. Fernando Uribe desperdició el primero cuando desarmó al defensor Martínez, que recibió un mal pase de Pacheco, y no supo definir, alargando su deuda con el gol, aunque no por mucho más.



El primer gol azul lo armó Giraldo, pase a la derecha para Emerson que centró, Ditta rechazó mal, le dejó la pelota a Pereira que sacó su remate y puso el 1-0 en 25 minutos.

Millonarios pasó un susto, y luego liquidó

Lo de Millonarios era una extensión de lo hecho en el clásico contra Santa Fe, con ese dominio inicial y esa voracidad en ataque. Pero otra vez se durmió. Eso no lo ha corregido. Junior lo aprovechó. Homer Martínez pasó la mitad de la cancha, se acercó un poco, nadie lo atacaba, la defensa retrocedía y Homer sacó un balazo y venció al portero Ruiz, en 35 minutos.



Gamero quedó muy aburrido con ese gol, con esa ingenuidad azul. Pero en el segundo tiempo el equipo salió a corregir y, una vez más, a devorar. Al minuto de juego llegó el segundo gol.



Pereira le robó la pelota a Cariaco, avanzó, tocó para Emerson que centró al área y Ruiz, como de taco, estrelló la pelota en los dos verticales, ante la mirada desconcertada del portero Viera, en el segundo rebote llegó Fernando Uribe, sediento de gol para empujar la pelota y anotar el segundo y poner fin a cinco juegos sin anotar.



Uribe pudo ampliar. Otra vez presionó a Martínez, lo desarmó, le robó la pelota, quedó de frente a Sebastián Viera y definió mal, otra vez sin precisión.

Llegaron más goles azules

Millonarios vs. Junior en El Campín. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Pero faltaba más. Aunque por momentos Junior le quitó la pelota y lo atacó, otra desatención defensiva significó el tercero de la noche azul. Ruiz lo gestó, sacó un buen remate, Viera dio el rebote, Silva centró y Uribe, de espaldas, solo, casi hace el gol de taco, no pudo pero sí logró empujar la pelota para certificar su desquite, para irse con un doblete. Iban 72 minutos.



Y faltaba más. Junior volvió a perder el balón en la salida. Silva encaró con todo el tiempo, sin presión, tocó para Emerson que remató y puso el cuarto, el que ya era goleada.



Así, Millonarios redondeó una noche mágica, con goles y victoria, y con la clasificación asegurada.



