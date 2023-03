Este Millonarios era dizque un Millonarios alterno, eso decía la nómina en el papel, pero en la cancha ese rótulo fue solo una trampa. Este equipo jugó con la precisión de los más titulares, con la furia del equipo principal, y así derrotó con autoridad 2-0 al Deportivo Cali, un Cali que fue un rival ingenuo, plano, descolorido.

Cali cayó en la treta azul. Se confió porque no veía en el campo ni a Mackalistar ni Cortés ni a Cataño ni a Castro ni a Llinás... Pensó que por eso iba a tener ventaja, que al equipo que llamaban alterno le tenía que ganar, y cuando se enteró de la verdad, ya iba abajo 2-0.



Jader Valencia fue el actor principal. Que nadie le diga suplente o alterno. Este Jader jugó para que lo tengan en cuenta siempre. Puso su firma en solo 6 minutos. Millonarios recuperó la pelota con velocidad. Jader recibió el pase de Pereira.

Miró el arco y puso un remate de experto, de curtido, como del mejor titular. Fue un disparo con elegancia, desde fuera del área, sin necesidad de violencia, sin manifestar esfuerzo, ni siquiera tuvo impulso, y puso la pelota ajustada, lenta pero precisa a un palo, y el arquero se lanzó en vano, como para no quedar en ridículo, y la defensa de 3 del Cali quedó paralizada, mirando lo inevitable. Fue un golazo digno de la tarde de domingo, digno de la rivalidad contra Cali, digno de un Millonarios voraz.



Cali quedó frío. El profe Pinto, a un costado, no podía creer que tan rápido le dañaran su estrategia, porque ahora le tocaba arriesgar más, doblegar esfuerzos. Sacudir a gritos a sus jugadores para que no se entregaran, empujar a Kevin Viveros para que ganara en velocidad, o a Mantilla para que no se refundiera.

Un Millonarios superior

Gol de Millonarios.

Pero con el paso del tiempo, Millonarios estaba más cómodo. Este equipo cambia de nombres pero no de memoria. Cada jugador cumple las funciones con rigor. Todos quieren ser titulares. Todos quieren sobresalir. Todos quieren anotar y que Gamero los tenga en primera línea. Klíver Moreno estuvo muy cerca de anotar el suyo cuando fue al encuentro de un tiro de esquina y cabeceó abajo y a un ángulo. La pelota zumbó el vertical.



El equipo se llenaba de confianza con cada embestida, o era la confianza la que se le desbordaba. Cali se llenó de angustia, de temor, presentía que iba a recibir el segundo en cualquier momento, y no hallaba como evitar el destino. Hasta que llegó. Fue una falta en el área de Caldera a Valencia -Valencia siempre presente- y penalti. Juan Carlos Pereira fue el elegido para el cobro y no desentonó en eso de la elegancia: anotó el segundo con total frialdad.



Millonarios estaba crecido, multiplicado. Parecían más de 11 jugadores en la cancha. Cali era una batalla de individualidades. Jugador de verde que recibía la pelota era inmediatamente rodeado, hostigado y desarmado por una marea azul.



Jader, que todo lo hacía bien, tiró luego un centro preciso, directo a la cabeza de Paredes que impactó incómodo y solo por eso se perdió el tercero. Después Yúber Quiñones quiso sobresalir y sacó tremendo remate que salvó el portero Dawson. Cali vivía una pesadilla y el primer tiempo ni se había acabado.



Un misterio saber lo que dijo Pinto en el entretiempo. Pero sea lo que sea, la arenga no le funcionó. Para la segunda parte Cali algo reaccionó, porque Millonarios también se relajó. Parra y Mera tuvieron el descuento, al primero se le fue el remate por arriba y al otro se lo evitó Montero. Y como no anotaron, Millonarios recuperó su autoridad, Gamero refrescó su nómina, terminó con Cortés, Silva y Uribe, como para que el Cali no sintiera que fue el Millonarios alterno el que le ganó en el primer tiempo y llegó a 9 puntos.







PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

