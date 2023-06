América y Millonarios no fue un partido común y corriente; fue una verdadera batalla, como de final. Un partido que no iba a dejar espacio para la relajación ni para algún suspiro. Con intensidad, con polémicas, con un árbitro en jaque, con penaltis pitados y penaltis errados y penaltis retractados, con rojas que debieron ser y no fueron, y al final, con victoria azul, 0-1. Millonarios manda en el grupo B.



Millonarios hirió a los 3 minutos de juego y esa herida fue letal. Por el Pascual Guerrero pasó un viento helado, un viento bogotano. Las tribunas quedaron paralizadas cuando Leonardo Castro lanzó su remate en llamas, el arquero Novoa no se quiso quemar y dejó la pelota en cualquier parte, viva, caliente, peligrosa, y le quedó a Beckham Castro que no le huyó, fue por ella y anotó el 0-1. Parecía el primer gol de muchos, pero fue el único, fue el de la victoria.



Para América fue un golpe profundo. El equipo quedó aturdido con ese gol, de otra forma no se entiende cómo Velasco casi le quita una pierna a Paredes en el piso y se salvó de la roja. Luego sería Andrade el que evadió la expulsión tras un pisón. Dos errores del árbitro Jorge Duarte. En América los nervios estaban alterados.



El equipo rojo estaba de espaldas al partido. Le anularon bien un gol a Velasco por un fino fuera de lugar, luego el árbitro le pitó un penalti y se retractó por acierto del VAR. Y para comprobar que América se quemaba en su propio infierno, tuvo un penalti que Facundo Suárez tiró afuera cuando se acababa el primer tiempo. Lo dicho, no era partido, era batalla. Y América la sufría.



Y mientras tanto, Millonarios mostró su furia azul. Le dejaron de pitar un penalti por una falta a Larry Vásquez, así que su ventaja pudo ser mejor. En todo caso el equipo se fue al descanso con la cara de la victoria.



Un Millos triunfal

En la segunda parte América le puso el pecho a ese mar azul. Fue por el empate, con total decisión e ímpetu. El equipo quería empatar rápido, que la historia volviera a comenzar, pero no encontraba el gol. Sarmiento tuvo una opción pero tiró la pelota a la lejanía. Y para ser sinceros, esa fue la única,



La angustia del primer tiempo le dio paso al desesperó. Ni siquiera la sobriedad y elegancia de Carlos Darwin Quintero podía contagiar a sus compañeros. América empezó su agonía.



Y Millonarios, resistiendo, y eso no es lo que le gusta, Millonarios detesta retroceder y esperar, pero no tenía más opción. Optó por el contragolpe, y en esa fórmula debió encontrar el segundo. Paredes se lo perdió. Y en esa acción Leo Castro se fue lesionado, otro dolor de cabeza para Gamero.



Millonarios terminó sólido, fuerte, si había fatiga, no parecía, porque el equipo no dejó de correr y nunca perdió la concentración. Se llevó un tesoro del Pascual Guerrero. Millonarios llegó a 7 puntos, lidera el grupo B, y sueña con la final.





