Millonarios sigue afianzándose en la Liga y a punta de buenos resultados ya llegó a la punta, al alcanzar los 11 puntos, luego de vencer al Unión Magdalena este domingo en Santa Marta, 2-0.

Millonarios, que no hace muchos goles, hace lo justo. Este domingo no tuvo problemas para quedarse con los tres puntos en su visita al Unión, que era el sorprendente líder de la Liga.



El equipo azul jugó un partido práctico, con eficacia, y aunque pudo golear, hizo los justo para quedarse con la victoria.

Expulsión cambió todo

La primera anotación la convirtió el atacante Luis Carlos Ruiz, pero antes de eso el partido se desequilibró con la expulsión de Nicolás Gil. Fue al minuto 24 en una acción en la que Unión jugaba con su defensa muy adelante, y en un pase filtrado, Ruiz se encontró en carrera hacia el arco, hasta que fue derribado cerca del área por Gil que vio la tarjeta roja. Esa acción cambió el partido. El local, que quería salir a agredir y demostrar por qué era el líder del campeonato, no pudo hacerlo, no tuvo cómo.



Ya con 10 jugadores, el equipo samario se vio vulnerado con los pases filtrados de Millos. Era cuestión de minutos para que llegara el primer gol. Uno de esos pases filtrados fue de nuevo en busca de Ruiz, que partió en velocidad y anotó. Inicialmente el gol fue anulado por aparente fuera de lugar, pero el VAR indicó que el gol era legítimo. Fue el 1-0 en 33 minutos.



En el resto del partido, Millonarios volvió a fallar en la definición y más que eso, en la finalización de las jugadas, por errores propios y por la mala entrega de la pelota en la puntada final.

En la segunda parte, aunque Millos era superior y dueño de la pelota, no lograba ampliar la ventaja. Falló algunas oportunidades claras, intentando gestar juego con los creativos Silva, Ruiz y Cataño, sin muchos resultados. Aunque en su zona defensiva no sufría. Unión no tuvo argumentos para crear peligro.



Al final encontró el segundo tanto, ya cuando terminaba el partido, luego de un potente remate de Cataño, el portero dio rebote y la pelota le quedó a Herazo, que había entrado por Ruiz, y que con gran técnica eludió al portero y anotó el segundo tanto, fue el 2-0 que era más justo por las enormes diferencias que se vieron en la cancha, claro, la expulsión fue decisiva y dejó de manos amarradas al cuadro samario.



Millonarios logró una nueva victoria, ya llegó a 11 puntos y a la punta. Los de Alberto Gamero avanzan a paso firme.

