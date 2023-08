Millonarios necesitaba sacudirse, quitarse ese peso de ser el campeón que no gana, o que gana afuera, en los amistosos, pero no en la Liga. Era la misión. Romper el maleficio, volver a ser el Millonarios victorioso, y más en casa, y lo logró con un triunfo al límite, pero triunfo al fin y al cabo, 1-0 contra Deportes Tolima, en El Campín.

Tolima no se la iba a poner nada fácil, creó problemas y buscó por diferentes medios el empate, no le alcanzó. Pero en general fue un partido parejo que se desequilibró por mínimos detalles, básicamente por un gol de Leo Castro.

Victoria ajustada

Millonarios vs. Tolima. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Si hubo otras emociones, fueron mínimas. En los pies de Bertel estuvo la primera oportunidad de Millonarios para calentar la fría noche capitalina. Su remate fue fuerte y encontró bien parado al portero Neto Volpi, que evitó el gol en el primer remate y luego capturó el rebote. Hubo un poquito de calor en las tribunas, un entusiasmo de la afición que se diluyó rápido, sobre todo porque Tolima no llegó a Bogotá a encerrarse. Atacó, buscó lo suyo y tuvo una buena oportunidad en un disparo de Facundo Boné que iba directo al primer palo, camino de red, pero Álvaro Montero reaccionó bien, a tiempo, y puso ambas manos firmes para salvar su portería.



En esa primera parte hubo una falta al borde del área contra Marlon Torres que ni el árbitro Eder Vergara ni el VAR dieron como penalti, en medio de la queja vinotinto. Eso y un conato de trifulca, con empujones de lado y lado, despidieron ese primer tiempo sin goles.



Para fortuna azul y para sus hinchas, el gol de la victoria llegó en el segundo tiempo. Millonarios lanzó un ataque letal, de los pocos que tuvo. Tolima no podía rechazar la pelota en el área, y esta finalmente le cayó en los pies a Daniel Cataño que tiró un centro con veneno justo donde el goleador Leonardo Castro, que estaba en una posición incómoda, y con marca, y pudo puntear el balón para poner el 1-0 en 58 minutos.



El resto del partido fue de un Millos que quiso administrar muy temprano el resultado y un Tolima decidido a empatar, incluso el portero Montero reaccionó a tiempo en una acción para salvar su portería en remate de Brayan Gil.



Eso fue todo, lo poquito, Tolima tuvo intención pero no efectividad ni decisión. Millos se conformó con su gol y lo defendió y al final celebró su primera victoria del campeonato. Despegó el campeón.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

