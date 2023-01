Fue un partidazo. El frío y la lluvia y los charcos y los truenos que obligaron a suspenderlo y amenazaron el fútbol, solo anticiparon lo que sería un cálido y vibrante duelo en la cancha, con victoria para Millonarios 3-2 en su visita a un aguerrido Deportivo Pereira.

El partido de la fecha 2, interrumpió a los 3 minutos por tormenta eléctrica, se reanudó más de una hora después. Y los equipos entraron muy rápido en calor, con un juego intenso. Primero, probaron con remates, pues la cancha se prestaban para amenazar a los porteros. Yúber Quiñones fue el primer que se decidió, con una media vuelta y un balonazo que casi pone a ganar a Millonarios.



Lo curioso es que ambos equipos, que saben jugar con el balón en el piso, lo intentaron pese a todo. En Pereira tocaban y no se sabía cómo tocaban sobre el agua. En Millonarios transportaban, y tampoco se sabía cómo. Ambos equipos desafiaban el tapete encharcado.



No parecía un partido para los genios, pero ellos siempre se las arreglan. Mackalister Silva levantó una pelota perfecta, un desafío para el clima hostil, directo a la cabeza de Daniel Giraldo, como si lo hubieran preparado cien veces, quizá sí, desde cuando Giraldo estaba en su primera época en Millonarios, y lo perfeccionaron ahora que volvió, el volante que llega desde atrás cuando nadie lo espera, y su cabezazo fue como de curtido delantero, abajo y al ángulo, y 1-0.

Pereira, que es el actual campeón, no se derrumbó. Algo conserva de su hazaña reciente, aunque con retoques. Y se fue acercando, asumiendo el mando de su localía, arriesgando también.



Cuando ya se acaba el primer tiempo, respiraron. Sabíamos, sabían en Millos, que no se podía dejar rematar, y dejaron sacar un zapatazo. El portero Juanito Moreno contuvo el balón pero no lo atrapó, no podía, la pelota quedó flotando en ese mar para que otro Moreno, Eber, la empujara hacia arriba y hacia adentro, y 1-1.



Para la segunda parte a Gamero algo no le gustaba, y sacó a Pereira y a Perlaza. Entraron Guerra y Alba. Se reorganizó el equipo y se adaptó completamente al campo. Y muy rápido el cielo, luego de descargar tanta furia, alumbró a los embajadores.



Leonardo Castro, que fue héroe en ese estadio, ahora iba a ser verdugo. Lo derribaron en el área y aunque el juez Matorel dijo que no, el VAR le indicó que sí. Castro fue por la pelota, enfrentó los gritos y los chiflidos de los sin memoria, y Castro anotó con la eficacia de los goleadores que no se olvidan que son goleadores, 2-1.



Millonarios se creció. Se hizo gigante. No bajó el ritmo, lo aumentó. Y llegó el tercero. Guerra puso un remate en el travesaño, pero en la misma jugada le quedó el balón al goleador, a Castro, el exhéroe pereirano, el nuevo héroe azul, y remató abajo, duro y adentro en 70 minutos, 3-1 como para lanzarse de piscinazo en esa cancha empapada, pero no, Castro, goleador prudente, pidió disculpas.



Ese sobrio festejo duró muy poco. Pereira, que nunca muere, fue por lo suyo. Un minuto después estaba cantando el segundo gol, tras un pelotazo que nadie en Millonarios entendió, y fue Arley Rodríguez el que terminó empujando la pelota como sin mirar para apretar el resultado.



No hubo hazaña pereirana. El reloj agotó sus posibilidades. Millonarios se sacudió el agua del cuerpo, recogió los 3 puntos y se fue victorioso.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

