Millonarios volvió a ganar, lo hizo liderado por un gran Mackalister Silva, 2-1 en El Campín contra La Equidad, en la fecha 15, y regresó a la punta del campeonato, de manera parcial, con 32 puntos, asegurando prácticamente la clasificación a los cuadrangulares semifinales.

Millonarios sabía que iba a enfrentar a una pared, a una muralla de verde, a un equipo como La Equidad que sabe defenderse. Así que el reto no sería sencillo. Sin embargo, Millos apeló a lo que mejor sabe hacer, a tener la pelota y a tocar, y a elaborar su juego sin desesperarse. Primero probó en la media distancia, a ver si lograba sorprender el portero Washington Ortega. No lo logró. Pero siguió ideando por dónde entrar.

Golazo de manual de Millonarios

Y la respuesta, la solución, fue un golazo memorable. Una tocata espectacular. Un gol de manual. Pelota quieta, laboratorio, toque en corto, Mackalister con Daniel Ruiz, pared va y pared viene, Silva recibió y propuso otra tocata con Larry Vásquez, que no desentonó con los cracs y le devolvió la pelota de manera perfecta, para que Mackalister entrara al área y venciera al portero, para el 1-0 en 38 minutos.



Qué lamento para el visitante, para su técnico Alexis García, porque se le dañó la estrategia. Y porque le hicieron semejante golazo. Pudo llegar el segundo gol embajador muy rápido. Porque lo tuvo hecho y el desperdicio fue enorme. Fue en una salida en falso de La Equidad, el arquero con su lateral Bréiner Agrón, que se despistó, perdió la pelota ante la presión azul, Mackalister Silva volvió a pisar el campo rival, pudo fusilar, pudo acomodar el balón, el arquero aguantaba, entonces optó por hacer el toque atrás, porque Ruiz llegaba solo, con mejor panorama, y se sabe que Ruiz no suele fallar, pero cuando recibió la pelota la mandó arriba del arco. De no creer. Se lamentó el jugador y el DT Alberto Gamero que sabe que estos goles no se pueden desperdiciar.



Así se fueron al descanso, con Millonarios ganador. Al regreso, el equipo no bajó la intensidad. Aprovechó que La Equidad tenía que arriesgar, pues iba abajo y no tenía de otra.

Otro golazo de Millonarios

Y en una de esas, el propio arquero Álvaro Montero comandó una contragolpe letal. Saque rápido y en corto para Silva, que inició una maratón, de lado a lado, veloz, la defensa desprotegida, tocó con Ruiz, su mejor socio, este hizo la pausa, esperó a que pasara y ahí sí le devolvió la pared, para que Mackalister llegara, una vez más, al área, y con las pocas fuerzas que le quedaban remató, suave, el balón pegó en Andrés Correa, y la pelota se elevó y pasó por encima del portero, para 2-0 cuando iban 3 minutos de la parte final.



La ventaja ya era tranquilizante. El desespero ya era para el visitante, que no quería perder. Tuvo un acercamiento con un remate de Kevin Salazar, abajo, fuerte, y Montero se lució lanzándose con seguridad para atrapar la pelota.



Millos pudo ampliar, Mackalistar lanzó un nuevo ataque, dejó a Herazo en posición de gol, pero el delantero no estuvo preciso, falló.

La Equidad apretó, se acercó de nuevo, salvó Montero, pero en la siguiente, vulneró el arco azul. Remate de Andrés Correa, Montero dio rebote, y Pablo Sabbag fusiló para el 2-1, a 10 minutos del final.



Hubo tensión en el remate del partido, pero Millos no se dejó sacar la victoria.



