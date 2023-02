Óscar Cortés llegó motivado de la Selección Colombia sub-20. Motivado e inspirado. Con deseos de dejar claro que en Millonarios quiere brillar. Este sábado Cortés lo hizo todo bien, puso la chispa en el ataque azul y anotó los goles de la victoria contra Jaguares, 2-1, en la fecha 5 de la Liga.

Millonarios no tenía a los suspendidos Mackalister y Daniel Cataño, ya no está Daniel Ruiz, entonces el joven Cortés hizo la fiesta en El Campín, selló el triunfo y fue el mejor jugador de la cancha.



Los hinchas fueron a ver los goles de Castro, y se fueron deslumbrados por los goles del joven Cortés.



Fue el jugador más dinámico, buen socio, buena gambeta, buen remate. Probó varias veces al portero, como afinando su puntería, como preparando los que serían sus remates más certeros.



En uno de esos disparos de prueba hubo una tocata previa con Castro, y cuando Cortés vio el panorama, sacó el remate genial. No fue gol. Fue un aviso.

El gol no llegaba

Millonarios se encontró con un rival que se paró bien, a veces muy atrás, pero no siempre. Jaguares esperó a ver qué tan amenazante era Millonarios, y cuando lo vio medio enredado, lo atacó.

Facebook Twitter Linkedin

Millonarios vs. Jaguares en El Campín. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Es más, en la primera parte Jaguares pudo dar el golpe pero Duarte se asustó frente al portero Montero y no supo definir.



Y como Jaguares no culminó su gran opción, tuvo que ver cómo Millonarios se iba aclarado.



Castro, el que debuto con dos goles en el equipo azul, tuvo un buen remate y perdió el duelo con el arquero Soto, pero lo más interesante de esa jugada fue que Cortés, el brillante, fue el que puso al pase perfecto, como para demostrar que puede lucir en lo individual y lo colectivo, definiendo o asistiendo.

Cortés, letal

Facebook Twitter Linkedin

Óscar Cortés celebra sus goles con Millonarios. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Cortés tenía el gol entre ceja y ceja, y sería cuestión de tiempo para que pudiera celebrar. Fue en un error del portero visitante, que salió de su arco a buscar la tragedia. Dejó el balón rifado, el arco descubierto, y Cortés fue el que recibió y tiró un remate con efecto, medio alto, medio lento, como para que el portero pudiera ver en primera fila el gol, en 66 minutos.



Cortés era la figura, sin duda. Resolvió la victoria, pero traía algo más entre manos: ya sobre el final del partido Jáder Valencia tuvo una gran acción individual, amagó, una y dos veces, tiró el centro y el que llegaba solo en el área era Cortés el brillante, que solo tuvo que poner el píe para que la pelota rebotara y fuera adentro, y 2-0.



Cortés se marchó ovacionado, y seguro que no va a olvidar esta noche genial en la que sacó a relucir todo lo que tiene. Aunque parece que tiene mucho más.



Sobre el final del partido, Jaguares descontó, porque Millonarios se embriago de victoria y se durmió. Una pared fue letal y Jhon Pérez hizo un golazo, el 2-1.



Y eso ya fue todo. Millonarios ganó gracias a Cortés, un diamante que brilló en la noche de sábado en El Campín.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

Más noticias de deportes