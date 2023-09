Millonarios ganó por fin de visitante, lo hizo este lunes 1-2 contra Envigado en el partido que no se pudo disputar el domingo por mal tiempo. El equipo azul se afianza en el grupo de los ocho con 22 puntos y sigue en franca mejoría.



(Le puede interesar: Daniel Cataño, qué dolor: juega en Millonarios con un dedo fracturado)

Millonarios tuvo un primer tiempo enredado, con poca claridad. A los 9 minutos Daniel Cataño se fracturó un dedo de la mano derecha y así le tocó seguir jugando. Fue él el que por alguna razón que no tiene que ver con el dedo lastimado resbaló y le dejó la pelota servida a su rival Felipe Jaramillo. Ahí arrancó un ataque demoledor y letal para Envigado, la pelota a Bayron Garcés que antes de llegar al área sacó un remate muy fuerte, directo a un ángulo al que el portero Álvaro Montero no pudo llegar. Fue el 1-0 en 33 minutos.



Hubo instantes de angustia para Millonarios, sobre todo porque en el siguiente ataque hubo una situación en el área sancionada como penalti de Andrés Llinás. Lo salvó el VAR, que dictaminó que no era. Sin embargo, Alberto Gamero estaba furioso, porque su equipo estaba muy pasivo y no reaccionaba al gol recibido.



Lo mejor de Millonarios en el primer tiempo fue un remate de Guerra, capturando un rebote y de frente al arco, que atajó de gran manera el portero Joan Parra.

Reacción y victoria

Facebook Twitter Linkedin

Alberto Gamero, DT de Millonarios. Foto: Dimayor y AFP

Millonarios celebró que se acabara el primer tiempo, porque no se encontraba. En el camerino vinieron las soluciones. Gamero envió a la cancha a Mackalister Silva, que arrancó de suplente, y a Arias, pasó a jugar con defensa de 3 y le dio volumen a la zona ofensivc.



Silva de inmediato hizo jugar a sus compañeros, orquestó el primer ataque que terminó en un remate muy fuerte de Larry Vásquez que clavó la pelota en la red para el 1-1



Millonarios, con Silva y con el empate, se creció. Se fue encima de su rival en busca de la victoria. Tuvo dos buenas oportunidades con Juan Pablo Vargas, el defensor que siempre va a las pelotas quietas y esta vez le faltó fortuna.

El segundo gol se veía venir y no demoró. Aunque antes tuvo que venir otro cambio, Gamero envió a la cancha a Beckham Castro que en su primer toque celebró. El atacante recibió un pase genial de Pereira, al área, y Castro capturó de volea y anotó el 1-2.



El resto del partido fue de control, de administrar el triunfo, con algunas nuevas opciones como un remate de Daniel Ruiz, pero en general sin sufrir en defensa. Envigado no tuvo cómo hacerle más daño y así los embajadores, con la mano de Gamero que acertó en los cambios y en la estrategia, se llevaron una victoria clave fuera de casa.





DEPORTES

Más noticias de deportes