Millonarios no estaba para convencer a nadie ni para seducir a nadie ni para entretener a nadie. Millonarios estaba, estuvo, estará, para ir por los puntos que necesita para ir a la final. Eso hizo contra Bucaramanga. Esta vez no expuso un recital de fútbol, que lo tiene, simplemente ganó con lo mínimo, 1-0, aprovechó el momento oportuno, anotó y aseguró la victoria.

Con estadio lleno, con poderoso azul en las tribunas y un espejo azul en el cielo, Millonarios arrancó su batalla. Y desde el inicio agarró la pelota y la hizo suya, a ver cómo reaccionaba Bucaramanga, que no reaccionaba. Bucaramanga fue en el comienzo lo más parecido a una bandada de canarios inofensivos, revoloteando por allí y por acá, sin picotear mucho, sin agredir mucho, confundidos por el juego de Mackalister Silva y Daniel Ruiz, los encargados de crear los espacios.



Con ellos dos en la cancha algún truco sale. Mackalister tuvo una primera aproximación pero se quedó sin pólvora frente al portero. Luego se juntaron de nuevo para hacer travesuras. Es que Ruiz y Silva no juegan solo de corazón, juegan de memoria. Si uno anuncia, el otro entiende. Si uno se mueve, el otro intuye. Si uno toca, el otro devuelve, tuya-mía-tuya-mía, así es como desesperan a los rivales.



Ruiz, entonces, soltó la pelota como si la llevara atada de algún lado para que volviera a su dominio, para eso necesito de Silva, que fue una pared en movimiento para devolverla, y cuando la pelota regresaba a su amo, apareció Subero, no como canario sino como búfalo, y si bien no se le vio la intención de atropellar, tampoco la tuvo para evitar, embistió a Ruiz y el árbitro Bismarks Santiago sentenció penalti.



Si Bucaramanga tenía algún plan para llevarse un empate sin goles de El Campín, este quedó estropeado en ese instante. Porque Diego Herazo, en 14 minutos, agarró la pelota y le pegó como si llevara candela, como si quisiera abrirle un enorme agujero a la red, un impacto violento, al centro, para que todo Millonarios gritara el primer gol que terminó siendo el último, aunque eso nadie lo sospechaba en ese momento de euforia.



Desde ese instante Millos, tal vez inconsciente, cedió el control, pero Bucaramanga no sabía cómo agredir, apeló a darle el balón a Sherman Cárdenas a ver si el, que sabe pasar, se iluminaba con un pase de gol a Dayro Moreno, que lo que sabe es hacer goles, pero la fórmula no aparecía. Dayro, lo máximo que hizo fue pedir un par de penaltis que nadie creyó.





Pero Millonarios es Millonarios, no se iba a quedar mirando a ver si Bucaramanga se entusiasmaba. Nada de eso. Fue retomando su dominio. Y en la segunda parte, Ruiz, que muchos balones había perdido y muchas patadas recibió, tuvo un espacio de libertad y sacó un remate de esos que hacen estremecer a cualquiera. Y si no es por el arquero Chaverra quizá era el segundo. Ese remate sirvió para que Millonarios se creciera otra vez. “Que somos los embajadores, los dueños de casa, los que fuimos primero”, parecían gritar esos once jugadores de azul mientras se abalanzaban en busca del segundo gol.



Y en esas estaba cuando los canarios por fin alzaron vuelo, allá fueron, con más corazón que juego, decididos. Sherman, que sabe pasar, también sabe patear, salvó el portero Montero. Dayro pidió otro penalti por una mano, había fuera de lugar, momentos de confusión azul, algo de angustia, pero pasajera. No pasó más. Eso sí, se fue lesionado Llinás, y como Vargas se va para su selección, ahí Millos tendrá una dificultad en la defensa.



Millonarios no encontró el segundo. Herazo se atragantó un gol hecho. Menos mal ya era el héroe de la victoria. Silva puso una pelota en un palo. El partido terminó en máxima tensión. Al final, la victoria fue azul. Tres puntos para pisar duro en el grupo A. Sigue Nacional, pero para esos problemas ya habrá un mañana. El hoy es de victoria.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@pabloRomeroET