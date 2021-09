Millonarios logra vibrante victoria en su visita a Bucaramanga: 3-4

Fue un partido vibrante, emocionante de principio a fin el que disputaron Bucaramanga y Millonarios este domingo en la novena fecha de la Liga. Fue un partido abierto, bien jugado, y con muchos goles. Al final, la victoria fue para el equipo bogotano por 3-4.



(Le puede interesar: Santa Fe se enredó y en un flojo partido empató con Alianza)

Millos jugó de frente, a atacar, decidido a ganar, sin importar que fuera visitante. Le costó arrancar, despegar, incluso empezó perdiendo, pero se tomó confianza para llevarse los tres puntos, aunque también tuvo fallas defensivas que le permitieron al local soñar hasta el final con el empate.



Desde muy temprano anunció Millonarios con el remate que falló Mackalister Silva frente al portero Chaverra. Era el primero y no pudo. Pero en su idea ofensiva, Bucaramanga encontraba espacios y los fue aprovechando.



A los 12 minutos palacios anotó un golazo para el local. Sacó un potente remate desde fuera del área. Un misil.



Sin embargo, el equipo bogotano no desesperó, empezó a tejar su remontada y la encontró terminando la primera parte. En un par de minutos.



Primero fue Daniel Ruiz, que fue gran figura del partido, el que apareció para capturar un centro, en el segundo palo, y rematar de primera para mandar la pelota entre las piernas del portero.



Millos se iba al descanso con esa satisfacción del empate, pero en el saque de mitad de cancha, Bucaramanga se durmió. Jugó atrás, Millos se lanzó con una presión asfixiante, Pecoso Correa pateo el viento y le dejó la bola servida a Silva, que tocó para que Uribe anotara el segundo.



En el segundo tiempo el cuadro local salió con todo por el empate, y cuando mas cerca estaba, cuando incluso pedía un penalti por una aparente falta en el área contra Meléndez, llegó el otro golpe embajador.



Un centro al área y Ruiz entró otra vez oportuno para empujar el balón y ampliar el marcador, 1-3.



Ruiz estaba inspirado. Gestó la jugada del cuarto tanto. Desbordó por la zona derecha, donde hacía estragos, y tiró el pase al centro donde entró el goleador Uribe para anotar otra vez.



Pero el partido no estaba cerrado. Bucaramanga no dejó de insistir. A los 70 minutos Meléndes le ganó el duelo a Llináa y sacó un remate cruzado para vencer a Moreno y acortar diferencias: 2-4.



Y quedaba más. Centro de Sherman Cárdenas y David Acosta le ganó en el cabezazo a Pereira y puso el tercero.





Bucaramanga no bajó los brazos, peleó los últimos minutos, casi empata pero el portero Moreno lo evitó, y así se agotó el tiempo. MIllonarios hizo lo suyo, fue por los puntos y se los llevó.





DEPORTERS