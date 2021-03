Millos venció bien a Bucaramanga y sigue su carrera para clasificar

Millonarios tuvo una victoria trabajada con mucha paciencia frente a Bucaramanga. No se desesperó cuando el partido iba 1-1 y la pelota no le entraba. Mantuvo su dominio, su ataque voraz, y recibió el premio con un golazo de Jader Valencia para el 2-1 en El Campín, un resultado que necesitaba para no ceder terreno en busca de la clasificación.

Millonarios nunca perdió la paciencia y esa fue su virtud. El equipo era consciente de que era superior, de que jugaba mejor. Así fue desde el comienzo, con un ataque constante y gestado por la izquierda. Allí plantó a Bertel y a Ruiz para hacer daño.



Sin embargo, el primer gol llegó por el centro y con complicidad del rival. Un saque largo del arquero Chaverra, un balón que se pierde en ataque y una jugada letal de Millos: pase al vacío de un especialista como Arango para Emerson Rodríguez, quien apareció en carrera, recogió la pelota y se la acomodó a un lado al portero. Fue el 1-0 cuando iban 19 minutos.

Bucaramanga no reaccionó de inmediato. Por el contrario, vio como Millos mantuvo su ataque constante y su control. Diego Abadía, el responsable del ataque ante la ausencia de Fernando Uribe, se perdió el segundo gol porque remató levemente desviado. Luego, el propio Abadía cayó en el área y en Millonarios pidieron un penalti que el árbitro no consideró.



Hasta que al fin Bucaramanga se sacudió, se decidió a lanzar un ataque y fue contundente. Atacó por la zona izquierda de Millos, gestó una sociedad con una pared entre Meléndez y Sarmiento y cuando la pelota volvió a Meléndez, el arquero Juanito Moreno salió temeroso, se asustó con el pequeño delantero que siguió de largo con la pelota y anotó el empate. Iban 39 minutos, así que el partido se complicaba.

Millos vs. Bucaramanga. Foto: Dimayor

Pero en el segundo tiempo el equipo de Gamero no bajó el ritmo. Buscó, por todos los medios. Arango, con un remate que pasó muy cerca. Abadía, con mucho carácter, fue y sacó una volea genial que le desvió el portero. Luego Emerson dejó a cinco rivales en el camino y su remate fue desviado por una pierna. Y nada.



Y el tiempo empezó a presionar, pero la calma nunca se refundió. Gamero sacó su as bajo la manga: Jader Valencia, quien entró y en su primera pelota anotó un golazo, una jugada que él inició, luego de un remate de Ruiz y un rebote que Valencia capturó con violencia para darle la victoria a Millos, una victoria trabajada con paciencia y justa.



